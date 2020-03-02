Горбачев: Россия эффективно и спокойно сорвала планы Эрдогана
Российские инструкторы в Сирии спокойно и эффективно сорвали блицкриг армии Турции в провинции Идлиб, на который Анкара возлагала большие надежды накануне переговоров Владимира Путина и Реджепа Эрдогана.
Об этом «ПолитНавигатору» заявил эксперт Института стран СНГ, капитан первого ранга в отставке Сергей Горбачев.
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«Я так полагаю, что турки попытались заиметь козыри накануне встречи лидеров двух стран, но их замысел не реализован, с учетом того, что с нашей стороны предприняты эффективные и спокойные действия, о чем свидетельствуют открытые источники», – сказал он.
Эксперт полагает, что обострение в Идлибе не будет драматическим для отношений Москвы и Анкары.
«Дипломатические каналы, контакты между лидерами двух стран, а также руководителями военных ведомств являются наиболее эффективным путем достижения результата и урегулирования сложившейся ситуации. О встрече Путина и Эрдогана именно пятого числа говорилось еще до обострения конфликта. На мой взгляд, запланированная встреча свидетельствует о системной работе на уровне руководителей государств, во-вторых, это свидетельство того, что ранее достигнутые договоренности выполняются, несмотря на обострения и недоразумения. То есть, мы можем говорить о том, что российско-турецкие отношения носят устойчивый характер, хотя и во многом проблемный», – рассуждает Горбачев.
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