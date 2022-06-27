Горбачев: Россия и Турция оставили НАТО не у дел

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Новости Украины

НАТО как организация не в силах провести операцию по разблокированию украинских портов, поэтому свежие заявления о том, что Альянс не будет принимать в этом участие – ни что иное, как попытка повысить его важность.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил руководитель севастопольского филиала Института стран СНГ, капитан I ранга запаса Сергей Горбачев.

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По мнению эксперта, единственный вариант разблокирования украинских портов – это совместная операция России и Турции по предварительной договоренности.

«В сегодняшних условиях для того, чтобы войти в Черное море противоминной группе НАТО, Турция должна разрешить проход проливной зоны. Позиция Турции известна – с конца февраля она запретила проход боевым кораблям через черноморские проливы. Турция, Румыния и Болгария являются государствами, входящими в Альянс, однако, с точки зрения потенциала, возможности для противоминных действий у Румынии и Болгарии весьма ограничены. В принципе, Турция может вне рамок Альянса решать эту задачу, введя свои минно-тральные корабли через проливы в акваторию Черного моря, и по согласованию с Россией вместе с силами Черноморского флота турки и мы можем проводить масштабные противоминные действия любого характера. Для этого необходима договоренность между Москвой и Анкарой. Так что заявления руководства Альянса больше носят символический и ритуальный характер, чтобы подчеркнуть «масштабную» роль Альянса в нынешней ситуации. Она минимизирована. Здесь может быть решение задач на двусторонней основе – между Москвой и Анкарой заключается двусторонняя договоренность и наши моряки совместно могут решить эту задачу», – заявил Горбачев.