Гордей Белов отказался встретиться с политиком, обещавшим «плюнуть ему в рожу»

16.01.2019, Москва, Михаил Рябов

Бывший вице-мэр города Очаков Николаевской области Украины Гордей Белов отказался от встречи с экс-депутатом Верховной Рады Алексеем Журавко, который пообещал публично «плюнуть ему в рожу» за выступления на российских ток-шоу в поддержку правящего украинского режима, развязавшего войну в Донбассе.

Журавко дозвонился до Белова и предложил встречу, но тот отказался, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мое открытое письмо, которое я недавно написал Гордею Белову, дошло до адресата. И он его прочитал. Мне удалось после этого с ним побеседовать по телефону. Удивительно! Он меня узнал.

Думал я, что он захочет со мною встретиться и побеседовать о Правде жизни. Посмотреть мне в мои глаза. Но, не тут-то было! Совести у него нет!» – комментирует Журавко в блоге.

«Наверное, правда колет-таки ему глаза?

Вот из-за таких моральных, продажных уродов, один народ воюет внутри себя, т. е. – гражданская война. Жаль мне, что этот человек, Гордей, до конца не понимает, что ему за свое вранье, придется нести ответственность перед тем народом, который он обманывал, дезинформировал и разжигал ненависть друг к другу между гражданами Украины.

Я же, как человек, остаюсь при своем мнении, и хотел бы повезти Г.Белова на Донбасс, чтобы он увидел своими глазами те ужасы, которые натворили главные военные преступники Турчинов, Порошенко, Парубий, Яценюк, Гройсман, Тягнибок, Пашинский, Кличко, Гелетей, Грицак, Наливайченко, Аваков, Тимошенко, Корбан, Филатов, Коломойский, Мосийчук, Ярош, Парасюк и другие.

Я хочу, чтобы ты, Гордей, знал, что скоро придет время, когда ты будешь их называть военными преступниками и убийцами. Но тебе, все твои эфиры, в которых ты рьяно защищаешь эту кровавую банду, никто не простит. Для тебя лично я рекомендую, запомни эти мудрые пословицы: «Слово не воробей! Вылетело – не поймаешь». А вторая пословица, она к тебе как нельзя больше подходит: «Сколько веревочке не виться – конец всегда будет».

Но еще, пока не поздно для тебя осознать все твои ошибки. Человек вправе ошибаться. Так что, мой соседушка, по области (Николаевской), задумайся над тем, что я для тебя написал. Все в твоих руках. В том числе и твоя судьба. Так как человек сам себе строит, либо счастье, либо горькую судьбу», – предостерегает экс-депутат.