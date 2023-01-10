Гордон назвал Меладзе трусом, а Успенскую, Лорак и Джигурду – г…м нации

Вадим Москаленко.  
10.01.2023 19:15
  (Мск) , Киев
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Дзен, Культура, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Очень стыдно смотреть на то, как российские артисты – выходцы из Киева и других городов Украины, славят Владимира Путина и получают гражданство РФ.

Об этом заявил киевский телешарлатан Дмитрий Гордон в интервью украинской медиа-проститутке Василию Голованову (работал на ТВ-каналах Медведчука, теперь обслуживает бандеровский режим), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Очень стыдно смотреть на то, как российские артисты – выходцы из Киева и других...

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«Деятели искусств потрясают. Ладно бы какой-то Газманов или Пореченков, или Машков, да хрен с ними. Но когда украинцы, киевляне, когда Джигурда такое творит, когда Люба Успенская – боже! Мне так стыдно, это такой кошмар! Люба Успенская в день рождения Путина поздравляет Путина в Инстаграмме (запрещён в РФ) в 2022 году!

Потом она записывает ролик, что у меня скоро счастье такое, я стану гражданкой России. Увидел её выступление, она поёт песню «Россия». Это что-то невероятное. Я уже не говорю про Таисию Повалий, про Ани Лорак, это вообще – за гранью добра и зла! Видя это всё, вспоминаешь письмо Ленина Горькому, где он написал, что интеллигенция – это не мозг, а говно нации. Вот, все перечисленные мной персонажи – чистое говно нации», – бесился Гордон.

Что касается певца Валерия Меладзе, здесь пропагандист предположил, что артист попросту слишком труслив.

«Просто – трус. Он сказал: «Слава Украине!» где-то на одном из корпоративов, а когда его за жопу взяли в России, сказали – сейчас мы тебе как дадим «слава Украине», он тут же напопятную. Написал трусливый немужской пост, он называет эту войну кровопролитную «конфликтом», это не слова мужчины, а лепет. Стыдно за Валеру, он хороший парень, но оказался трусливым», – высказался телешарлатан.

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