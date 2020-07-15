Гордон объяснил, почему испугался публиковать интервью с Жириновским

15.07.2020, Киев, Максим Карпенко

Известный украинский пропагандист Дмитрий Гордон не опубликовал интервью с лидером ЛДПР, депутатом Госдумы Владимиром Жириновским, потому что испугался «пропаганды русского мира», которая там содержалась.

Об этом Гордон рассказал в эфире телеканала «Украина 24», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам Гордона, он решился на интервью с Жириновским, потому что ему сообщили «источники», будто российский политик хочет пожаловаться на президента Владимира Путина и «покаяться перед Украиной».

«Мне сказали, что Владимир Вольфович недоволен обнулением Путина и он хочет об этом говорить. Еще, учитывая, что его дед жил в Украине, в Костополе Ровенской области, имел фабрику, по-моему Ицхак его звали Эдельштейн, дед Владимира Вольфовича Жириновского. То есть, опосредованно у него все равно есть украинские корни, у Владимира Вольфовича, и он хочет покаяться перед Украиной.

Я, естественно, не мог упустить эту возможность, потому что это супер. И Владимир Вольфович с готовностью откликнулся на мою просьбу об интервью, но когда мы начали говорить, я ему пас, «а вот давайте же про Путина», – мимо. Я ему про Украину – мимо.

Я с ним начинаю отчаянно спорить, и он мне говорит: «Дмитрий Ильич, не спорьте со мной, вы меня не переубедите». И я говорю: «да, уже поздно».

И все интервью, это час сорок – оголтелая, откровенная пропаганда «русского мира» с такими выражениями, что: «Если от вас только прилетит снаряд, мы вас сотрем с лица земли, мы Америку сотрем, мы всех сотрем».

«Дмитрий Ильич, – он мне говорит, – собирайте чемоданы, бегите в Москву, вас в Москве встретит депутат Госдумы Власов, самый молодой депутат в мире, мы вас обеспечим жильем, бегите», говорит, «иначе мы вас уничтожим». И вообще, говорит, «не хотите в Москву – в Воркуту поедете, там птицы падают как камни, говорит, на морозе, замертво падают, вам понравится».

По ходу пьесы он предложил президентов Кравчука, Кучму, Ющенко, Порошенко и Зеленского вместе со мной посадить в поезд и прокатить через всю Россию до Магадана, чтобы мы увидели, какая красивая Россия.

В общем, «русский мир» в лучшем в кавычках своем проявлении. «Не будет вам ни Крыма, не будет вам ничего, нет такой страны Украина», и так далее. Естественно, когда я это все послушал еще раз, я понял, что дать такое интервью – это означает пропагандировать ненавистный мне «русский мир». И об этом речи, конечно, быть не может», – заявил Гордон.