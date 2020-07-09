Гордон нарвался на Жириновского: «Какая Украина? Срочно бегите из Киева!»

09.07.2020, Киев, Ольга Козаченко

Подавляющее большинство граждан Украины якобы ждут возможности поднять российские флаги над своими домами.

Об этом в интервью киевскому журналисту Дмитрию Гордону заявил депутат Госдумы РФ, лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Примечательно, что Гордон отказался выкладывать это интервью в открытый доступ, но расшифровку опубликовала «Комсомольская правда».

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«Уверен, что 90% жителей Украины ждут того часа, чтобы утром вывесить на всех домах и балконах государственный флаг России», – утверждает Жириновский.

Он также не согласен с Гордон, заявившим, что Украина ушла от России навсегда.

«Это вот самое большое заблуждение. Слово «навсегда» забудьте. С коммунистами, мы думали, распрощались навсегда, а они по всему миру копошатся, даже в Америке сегодня убирают полицию и грабят магазины. То же самое у нас делали большевики. Все помирятся. Мы даже с немцами, которые у нас уничтожили 30 миллионов, уже к немцам сегодня отношение лучше, чем у нас с вами», – говорит российский политик.

Также киевский журналист заявил, что однажды Россия вернут Украине Крым и Донбасс.

«Никогда этого не будет, Дмитрий Ильич, успокойтесь. Я вас уверяю, и над Харьковом, и над Николаевом, и над Житомиром, придет время, взовьются русские флаги. Это будет. Вас не будет, Дмитрий Ильич, кому отдавать? Вы что, не понимаете, в каком мире мы живем? Америке конец. Европе конец. Россия будет миром руководить.

Потому что у нас самая сильная в мире армия. Мы можем полпланеты отутюжить и вы ничего не поймете. Уснете вечером, а утром вас не будет. И американцы не поймут, что случилось. Их тоже не будет. Вы что, не понимаете, что это 21 век? Пехота не нужна. Две-три ракеты и все. Какая Украина? Забудьте! Бегите из Киева! Потому что, если хоть один снаряд упадет на территорию России, страна, откуда был послан снаряд, исчезнет с карты мира. А у вас есть провокаторы, могут запустить снаряд», – сказал лидер ЛДПР.