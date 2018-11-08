Гордон озвучил очередной антироссийский трэш от «английской разведки»

08.11.2018

Популярный украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон, известный своими несбывшимися прогнозами, анонсирует грядущий «распад России».

Об этом он заявил в эфире телеканала «Прямой», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам журналиста, США своими санкциями отстранит Россию от передового научного прогресса, что и приведет к краху страны.

«Конец России однозначен, дело только в сроках. То, что страна закончится как государство, это понятно всем, кто хоть что-то может понимать. Вопрос – когда?.. Россия – нежизнеспособное государство в силу того, что она технологически отстала от передовых стран Запада. Любой россиянин сегодня хочет иметь айфон, компьютер, карточки банковские. А если не сможет покупать? В этих новых санкциях речь может идти о полном запрете торговли между Соединенными Штатами и Россией. Задача США – Россию просто отстранить от достижений науки и техники», – заявил Гордон.

Ранее Гордон, ссылаясь на якобы полученные им по каналам английской разведки данные, заявил, что в России будет отменен Чемпионат мира по футболу, который в итоге с успехом прошел минувшим летом.

Также Гордон грозил, что Москва останется без строителей и домработниц после после перекрытия ж/д сообщения с Украиной.