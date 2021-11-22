Гордон: Почему вокруг Зеленского столько идиотов?

Новости Украины

Окружение президента Украины Владимира Зеленского позорит его и опускает рейтинг правящей партии.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью киевскому журналу «Новое время» заявил скандально известный пиаром шарлатанов и антироссийской пропагандой киевский журналист Дмитрий Гордон, ранее поддерживавший Зеленского.

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По его словам, главная ошибка Зеленского в том, что за два с половиной года он не нашел сил сделать реформы и он не отвечает на вопросы.

«Я постоянно задаю ему вопросы через средства массовой информации и лично. Почему вокруг него столько идиотов? — спрашиваю я. Почему они позорят его и опускают рейтинг партии? Почему Саакашвили говорит о том, что ежегодно воруют из госбюджета $37 млрд, а Блинкен [госсекретарь США] говорит: $40 млрд воруют ежегодно из бюджета? Почему никто не отвечает на этот вопрос? Кто ворует?», – сказал собеседник издания.

«Во-первых, если это не так, скажите: Блинкен и Саакашвили негодяи, они лгут и клевещут на нас, и они вообще в суд пойдут. Мы их позовем туда. А если они правы, скажите, кто ворует? Или воруете вы, или ворует кто-нибудь другой, а вы ему помогаете. Никто же не отвечает на эти вопросы, а президент должен отвечать на эти вопросы. Должен. Мы его на наши налоги сделали президентом», – добавил Гордон.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее Гордон и украинский педиатр Евгений Комаровский признали себя лохами за свою прежнюю поддержку Зеленского.