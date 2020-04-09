Гордон понял, почему Зеленский потерял электоральную надежду на Путина
Украинская власть поняла, что президент России Владимир Путин не пойдет на послабления и уступки, поэтому встречи с ним в надежде на электоральные очки – бессмысленны.
Об этом рассказал украинский пропагандист Дмитрий Гордон в эфире телеканала «Украина 24», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Гордон считает, что украинский президент Владимир Зеленский понял это и «перегорел» в своем желании встретиться с российским коллегой.
«Я думаю, что встречи с Путиным, они не нужны просто, на них ничего не произойдет. Я думаю, что Владимир Зеленский просто переболел желанием встретиться с Путиным и уже внутренне от него отказался.
Они ничего не дадут, Путин ниоткуда не уйдет, никаких сдвигов не будет, никаких компромиссов не будет, ничего не будет. Пока Путин у власти, не будет ничего. Поэтому я считаю, что не надо тратить президенту нашему время на встречи с Путиным.
Он хотел посмотреть ему в глаза – он посмотрел. Я думаю, он там ничего не увидел… Не будет послаблений, ничего Путин не подарит Украине, пора это понять», – рассуждает Гордон.
Отметим, что Украина продолжает упорствовать и отказывается выполнять обязательства, взятые на себя в рамках Минских соглашений.
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