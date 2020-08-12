Гордон потребовал от России особого статуса для Кубани и Хабаровска

12.08.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина должна требовать от России предоставить особый статус тем регионам, где проживает большое количество этнических украинцев.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил скандально известный своими антироссийскими высказываниями и сотрудничеством с шарлатанами, участник двух майданов киевский журналист Дмитрий Гордон , передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Гордона, украинской власти нужно постоянно «троллить» Россию.

«Вообще Россию надо чаще троллить. Просто троллить. Они нам начинают рассказывать, что нам надо делать, какой нам надо особый статус. Какое ваше, собачье, дело? Занимайтесь своей страной – нет, они сюда постоянно лезут. Да, нашему МИДу и нашим руководителям не мешало бы тоже делать заявления «Просим статус Хабаровску, просим статус Кубани», потому что там украинцев много. Особый статус Кубани просим! Надо троллить их, не бояться, троллить», – заявил Гордон.

Ранее бывший диссидент-антисоветчик Валентин Мороз спрогнозировал войну Украины за Кубань.

Также «ПолитНавигатор» писал, что некоторые украинские политики с нетерпением ждут развала России, чтобы «подмять» под себя якобы исконные украинские территории, среди которых Восточный Донбасс, Ростовская область, Кубань и даже Ставрополье.