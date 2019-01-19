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19.01.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Донбасс, Политика, Россия, Спецслужбы, Украина
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Остапа понесло: В СБУ думают, что делать с населением Кубани и Ставрополья

Некоторые украинские политики с нетерпением ждут развала России, чтобы «подмять» под себя якобы исконные украинские территории, среди которых Восточный Донбасс, Ростовская область, Кубань и даже Ставрополье.

Об этом в эфире YouTube-канала заявил экс-заместитель главы СБУ Виктор Ягун, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я уже неоднократно общался с политиками, которые говорили, что понимают, что существует значительная часть живущего в России этнического украинского населения. Якобы если все пойдет к развалу России, как недоимперии, то не исключено, что встанет вопрос если не о включении в территорию Украины, то о взятии под протекторат тех территорий, где этнически проживают украинцы. Это, в первую очередь, Северная Слобожанщина, Таганрог, Восток Донетчины и Кубань, в какой-то мере Ставрополье.

Но насколько мы готовы переварить население, инфицированное таким имперским духом… Нужно ли нам это? Я думаю, что это не тот фактор, который нужен Украине. Украине нужно становиться центром, возможно духовным центром, показывать пример, и таким примером притягивать к себе это население», – сказал Ягун.

Напомним, ранее российский либерал Борис Надеждин заявил в прямом эфире, что Киеву нужно претендовать не на Кубань, а сразу на земли Аргентины и Канады.

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