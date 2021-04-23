Гордон предлагает Зеленскому отправить в Москву «мощный десант»

23.04.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Президенту Украины Зеленскому бессмысленно искать встречи с Владимиром Путиным – российский лидер будет разговаривать только с политиками своего уровня.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил скандально известный пиаром шарлатанов и антироссийскими выпадами киевский журналист Дмитрий Гордон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не понимаю, почему Зеленский не понимает, что с Путиным разговор вообще вести нельзя и говорить с ним не о чем. С Путиным можно разговаривать, когда ты с ним наравне, когда ты такой же сильный или сильнее. А когда у тебя коррупция сумасшедшая в стране, воруют в военное время на армии, когда министр обороны и начальник генштаба не разговаривают и судятся, когда контрабанда на уровне 11 миллиардов долларов в год, и ты об этом сам говоришь, о чём Путину с тобой разговаривать? Какие аргументы ты ему можешь предоставить и в чём ты его можешь переубедить?», – объяснял Гордон.

«Я бы на месте президента создал бы мощную группу, состоящую из трех человек, которую отправил бы прямо к Путину в Москву. Не надо встречаться на линии разграничения. В Москву отправить. Я бы отправил Николая Тищенко [депутат Верховной рады от «Слуги народа» известный своими фуршетами в ресторанах во время локдауна в Киеве], Алексея Арестовича [в прошлом блогер и киноактер, спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе и советник главы офиса президента Украины, знаменитый своими неоднозначными толкованиями результатов переговоров] и возглавил бы эту группу господин Пальчевский [украинский бизнесмен и телеведущий, активный майданщик]», – фантазировал Гордон.

«Почему бы я направил этих «гигантов мыслей и отцов украинской демократии»? Потому что Андрей Пальчевский как выпускник военного института иностранных языков при ГРУ генерального штаба СССР очень хорошо понимает, как надо разговаривать с Путиным. Арестович как гений мысли его бы поддержал. А если бы Путин не понял, Николай Тищенко дал бы ему в дыню. Вот поэтому эти три человека могут спасти Украину», – резюмировал Гордон.

Отметим, ранее Гордон уже предлагал высадить в России десант украинских фриков – Пальчевского и Тищенко, чтобы они» морально и нравственно разлагали оппонентов».