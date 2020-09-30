Гордон предложил высадить в Донбассе и Москве десант из украинских фриков

30.09.2020, Киев, Вадим Москаленко

Для Украины участие в ТКГ бесполезно и пагубно, поэтому в составе украинской делегации должны быть неадекваты, способные «морально и нравственно разлагать оппонентов».

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» рассказал известный украинский пропагандист Дмитрий Гордон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ну вот, что Николай Тищенко (замглавы фракции «Слуга народа» – ред.) может войти в группу, это обнадеживает, я бы еще туда ввел и Андрея Пальчевского (украинский телеведущий и бизнесмен – ред.), это была бы хорошая пара – Тищенко и Пальчевский. Они бы свели работу Трехсторонней контактной группы на нет. И я бы лично сказал им спасибо, потому что я считаю эту группу ненужной, переговоры пагубны.

Я считаю, что ни о чем мы с Россией не договоримся, потому что вся деятельность российского государства нацелена на гибридную войну с Украиной, на расслоение Украины, на отделение областей от государства Украина, и задача у России одна – вредить Украине», – высказался пропагандист.

Он добавил, что Киеву на минской площадке договариваться не о чем, потому что украинскую делегацию всё равно никто не слушает.

«Поэтому я бы Николая Тищенко и Андрея Пальчевского ввел бы в эту группу. Мало того, я бы их отправил в Москву, чтобы они непосредственно вели переговоры, может с Путиным, может с Сурковым, может с Козаком, и добили их, и разложили морально и нравственно. Вот это бы они большую службу сослужили Украине», – паясничает Гордон.

Напомним, «слуга народа» Николай Тищенко весной отличился в скандале со своим киевским рестораном, который пытался закатать в бетон лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко за то, что заведение продолжало работать и обслуживать парламентариев, бизнесменов и прочую столичную «элиту», несмотря на карантин.

Что касается кандидата в мэры Киева от партии «Перемога Пальчевского» Андрея Пальчевского, то данный персонаж мог впасть в немилость за утверждения, что Гордон также собирается баллотироваться в градоначальники.

Примечательно, что другой «неадекват», известный своей нетрадиционной ориентацией пропагандист Виталий Портников назвал Гордона скрытым пророссийским кандидатом на пост мэра столицы и предлагал ему вместе с Пальчевским объединиться с другим претендентом на данный пост, экс-главой КГГА «регионалом» Александром Поповым.