Гордон причитает: Я один воюю с Соловьевым, который стоит двух десятков

15.07.2020, Киев, Максим Карпенко

Единственным борцом с «российской пропагандой» на Украине якобы является киевский журналист Дмитрий Гордон.

Об этом он сам заявил в эфире телеканала «Украина 24», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Гордона, он в одиночку борется с российским телеведущим Владимиром Соловьевым, который стоит двадцати популярных телеведущих.

«Меня удивляет позиция нашего государства. Почему я один сражаюсь с Соловьевым и другими пропагандистами, на руках у которых кровь украинцев. Под воздействием которых русские парни брали оружие и приходили сюда убивать наших соотечественников. Почему я один этим занимаюсь? Почему государство не выделит людей, которые будут изучать все «творчество» этих пропагандистов и делать так, чтобы у них земля горела под ногами?

А как это делается? Да просто. Ну вот, смотрят, значит, ты, Соловьев, по свидетельствам московской газеты «Собеседник», получаешь в месяц миллион долларов за свой черный рот. И я думаю, что так и есть, потому что он очень трудоспособный, потому что каждый день, кроме одного или двух выходных, он стоит на ногах два-три часа в эфире в прайм-тайм и рулит этой антиукраинской истерией. И вы посмотрите, уже почти семь лет скоро прайм-тайм канала «Россия-1» — Украина… Соловьев стоит десятка – двадцатки ведущих популярных, потому что он один делает то, чего не делают все вместе взятые», – заявил Гордон.