21.02.2020, Киев, Игорь Петров
 
Крым, Россия, Украина
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Гордон призвал готовиться к окончательному исходу украинцев из Крыма и Донбасса


Ни Крым, ни Донбасс Украина не вернет, поэтому, если в Херсонской области действительно построят обещанный Владимиром Зеленским «город-сад» для переселенцев с полуострова, это даст возможность уехать тем крымчакам, которые бы хотели жить в украинском государстве.

Об этом в своем видеоблоге заявил украинский пропагандист Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я с большим оптимизмом смотрю на то, чтобы построить такие города-сады для переселенцев из Донбасса и из Крыма. Я абсолютно отдаю себе отчет, что в ближайшем, обозримом будущем ни Крым, ни Донбасс назад в Украину не вернутся. Это значит, что тем украинцам, которые чувствуют себя украинцами, хотят жить Украине, нужно немедленно начинать создавать условия здесь, у нас.

Потому что, повторяю, я не вижу никаких абсолютно перспектив скорого возвращения Крыма и Донбасса. Разве что кроме чуда, которое может произойти – если завтра распадется Россия вдруг на мелкие кусочки. Это что должно произойти для этого», – сказал Гордон.

О планах построить в  Херсонской области городок для переселенцев из Крыма, в том числе для более чем 500 семей крымских татар, заявлял президент Украины Владимир Зеленский.

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