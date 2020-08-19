Гордон расхвалил Лукашенко при встрече и облил грязью, вернувшись домой

19.08.2020, Москва, Максим Карпенко

Скандально известный пиаром шарлатанов и своими антироссийскими высказываниями киевский журналист Дмитрий Гордон, который еще недавно взял комплиментарное интервью у президента Белоруссии Александра Лукашенко, сегодня списал его со счетов.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире российского либерального телеканала «Дождь» Гордон заявил, что Лукашенко оторвался от реальности, не желает признавать свое поражение на президентских выборах и закончился как глава государства.

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«Я думаю, что Александр Лукашенко оторван от реальности… Я думаю, что Александр Григорьевич сейчас не в состоянии адекватно оценивать ситуацию и он не отдает себе отчет, что на самом деле он проиграл. Партия сделана. Это может произойти днем раньше, днем позже, месяцем раньше, месяцем позже, но Александр Григорьевич Лукашенко – все», – заявил Гордон.

Интересно, что Гордон также признался, что принял от Лукашенко подарки во время своего последнего с ним интервью.

«Малинового варенья не предлагал, подарил президентскую зубровку, конфеты, бальзам белорусский, водку белорусскую подарил. Малинового варенья нет», – сказал журналист.

Напомним, во время своего интервью Гордон заявил, что жалеет, что Лукашенко не является президентом Украины.