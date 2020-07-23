23.07.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Политика, Украина
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Гордон рассказал, как из прожженного казнокрада Порошенко лепят мученика


Президент Украины Владимир Зеленский и его команда, вместо обещанных посадок, бестолковыми судебными разбирательствами создают экс-президенту Петру Порошенко образ мученика, подвергаемого политическим репрессиям.

Об этом в эфире финансируемого Госдепом США «Радио Свобода» заявил киевский журналист Дмитрий Гордон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня Петру Алексеевичу создают имидж мученика. Сегодня беззубые и глупые, или сознательно это делающие украинские следователи выдвигают против него обвинения одно абсурднее другого. То томос он неправильно заключил, то кого-то неправильно назначил в службу внешней разведки. Это смешно, и потому на Западе говорят: «Вы его политически преследуете»», – отметил журналист.

Он подчеркнул, что Пётр Порошенко на посту совершил множество преступлений, за которые его можно было бы действительно привлечь к ответственности, однако этого не делается.

«А Петра Алексеевича нужно брать за совсем другое. За то, что разворовывался оборонный бюджет Украины, что на его предприятиях делали фейковое вооружение для украинской армии, и огромные деньги прокручивались мимо кассы. Вот, о чём надо вести разговор. А ведут совсем о другом, и говорят «Петра Алексеевича преследуют», – добавил Гордон.

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