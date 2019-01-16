Гордон рассказал о первом опыте греха пропагандонства

16.01.2019, Киев, Владимир Гладков

Известный киевский журналист и телеведущий, бывший пропагандист-майданщик Дмитрий Гордон в интервью каналу «TKvideoteka» рассказал о том, за что ему до сих пор стыдно в своей профессии, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне было 22 года, я подружился с Кашпировским, и мне очень хотелось сделать ему приятно. Я брал интервью у Аллы Пугачёвой и вложил ей в уста хорошие слова о Кашпировском. Да, дописал – так хотелось ему хорошо сделать.

Я восхищался им. И она (Пугачёва – ред.) когда прочитала, ей кто-то принёс газету, говорит: «Ну, разве так можно?» И мне так стало стыдно», – вспоминает Гордон.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее пользователи социальных сетей начали потешаться над опубликованной подборкой многочисленных «прогнозов» Гордона на украинском ТВ, ни один из которых не сбылся.

На протяжении последних лет Гордон убеждал телезрителей, что Россия никогда не построит Крымский мост, а Запад непременно отменит открытие чемпионата мира по футболу в РФ.

Сам Гордон пытался оправдаться, рассказывая о том, что все его источники сообщали о запланированном бойкоте ЧМ-2018 странами ЕС и США, однако, якобы, ФСБ провела блестящую операцию, подкупив западных лидеров, которые согласились на открытие чемпионата в Москве.