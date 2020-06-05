05.06.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Война, нацизм, Общество, Политика, Политические репрессии, Политические убийства, Пропаганда, Россия, Скандал, СМИ, социальные сети, Украина, Цензура
Просмотров:

«Гордон – смердящая пошлость» – Подеревянский


Студия «95 квартал» – это эманация мирового зла, потому что это проявление КВНа, а КВН – эманация «совка».

Об этом в эфире «5 канал» заявил украинский писатель Лесь Подеревянский, получивший скандальную известность русофобскими высказываниями и произведениями, обильно насыщенными нецензурщиной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Всё, что отвратительное, оно отвратительное. Если оно выглядит как Гордон, звучит как Гордон и смердит как Гордон – это Гордон. И тут ошибки не может быть никакой. Что такое Гордон? Гордон – это пошлость. Его баловство, его песни, он пошляк», – заявил Подеревянский.

«Кобзон, Могилевская, Гиркин, студия «95 квартал» – это эманация мирового зла, потому что это эманация КВНа, а КВН эманация «совка», – возмущался он.

Напомним, ранее писатель-русофоб Лесь Подервянский заявил, что уход из Украины Крыма и Донбасса стали позитивным явлением для страны, поскольку теперь якобы стало проще делать реформы.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  


    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть