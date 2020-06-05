«Гордон – смердящая пошлость» – Подеревянский

05.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

Студия «95 квартал» – это эманация мирового зла, потому что это проявление КВНа, а КВН – эманация «совка».

Об этом в эфире «5 канал» заявил украинский писатель Лесь Подеревянский, получивший скандальную известность русофобскими высказываниями и произведениями, обильно насыщенными нецензурщиной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Всё, что отвратительное, оно отвратительное. Если оно выглядит как Гордон, звучит как Гордон и смердит как Гордон – это Гордон. И тут ошибки не может быть никакой. Что такое Гордон? Гордон – это пошлость. Его баловство, его песни, он пошляк», – заявил Подеревянский.

«Кобзон, Могилевская, Гиркин, студия «95 квартал» – это эманация мирового зла, потому что это эманация КВНа, а КВН эманация «совка», – возмущался он.

Напомним, ранее писатель-русофоб Лесь Подервянский заявил, что уход из Украины Крыма и Донбасса стали позитивным явлением для страны, поскольку теперь якобы стало проще делать реформы.