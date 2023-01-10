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Сбежавший в США российский актёр Артур Смолянинов после его заявлений о мечтах служить в ВСУ, пока Россия не превратится в радиоактивный пепел, в глазах украинцев встал на почётное место рядом с Андреем Макаревичем, Лией Ахеджаковой и Максимом Галкиным.

Об этом заявил киевский телешарлатан Дмитрий Гордон в интервью украинской медиа-проститутке Василию Голованову (работал на ТВ-каналах Медведчука, теперь обслуживает бандеровский режим), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что он говорит, то, как он выступает, заслуживает восхищения, уважения, низкого поклона. Я, например, испытываю по отношению к Артуру Смолянинову чувство огромной благодарности за его мужество, за гражданскую позицию, за то, что он не побоялся стать на сторону света, будущего, а не отжившего прошлого. Гадостного, отвратительного, ничтожного. Честь ему и хвала, и я абсолютно уверен, что украинцы не забудут никогда поступок Артура Смолянинова, как не забудут поступок Максима Галкина, Лии Ахеджаковой, Андрея Макаревича и многих других деятелей российской культуры, которые своими поступками показали и доказали, что российская культура не состоит из одних негодяев», – лебезил Гордон.