Гордон – Смолянинову: «Восхищение, уважение, низкий поклон»

Вадим Москаленко.  
10.01.2023 16:54
  (Мск) , Киев
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Госизмена, Дзен, Проституция, Россия, Украина


Сбежавший в США российский актёр Артур Смолянинов после его заявлений о мечтах служить в ВСУ, пока Россия не превратится в радиоактивный пепел, в глазах украинцев встал на почётное место рядом с Андреем Макаревичем, Лией Ахеджаковой и Максимом Галкиным.

Об этом заявил киевский телешарлатан Дмитрий Гордон в интервью украинской медиа-проститутке Василию Голованову (работал на ТВ-каналах Медведчука, теперь обслуживает бандеровский режим), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Сбежавший в США российский актёр Артур Смолянинов после его заявлений о мечтах служить в...

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«То, что он говорит, то, как он выступает, заслуживает восхищения, уважения, низкого поклона. Я, например, испытываю по отношению к Артуру Смолянинову чувство огромной благодарности за его мужество, за гражданскую позицию, за то, что он не побоялся стать на сторону света, будущего, а не отжившего прошлого. Гадостного, отвратительного, ничтожного.

Честь ему и хвала, и я абсолютно уверен, что украинцы не забудут никогда поступок Артура Смолянинова, как не забудут поступок Максима Галкина, Лии Ахеджаковой, Андрея Макаревича и многих других деятелей российской культуры, которые своими поступками показали и доказали, что российская культура не состоит из одних негодяев», – лебезил Гордон.

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