27.06.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Украина
Просмотров:

Гордон: Украина на грани распада, она неуправляемая


Украина стоит на пороге развала, ситуация в стране стала неуправляемой.

Об этом в эфире интернет-канала «Бегущий банкир» заявил ранее поддерживавший Майдан украинский пропагандист Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Гордон заявил, что прежде симпатизировал президенту Владимиру Зеленскому, однако разочаровался в нем и признал, что за год от надежды на изменения к лучшему ничего не осталось.

«То время мне запомнилось ощущением надежды, а сейчас – ощущение возможного конца. Я чувствую большую тревогу. У меня есть ощущение, что страна на грани распада, она неуправляема.

Я не считаю, что я разбираюсь в политике, потому что, если бы я разбирался, у меня бы не было надежды год назад. А она у меня была и большая. А умные люди мне говорили: «из ничего не бывает что-то», – заявил Гордон.

Ранее Гордон уже заявлял, что надежд на то, что Украина сохранится как государство сегодня практически не осталось.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть