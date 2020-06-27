Гордон: Украина на грани распада, она неуправляемая

27.06.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина стоит на пороге развала, ситуация в стране стала неуправляемой.

Об этом в эфире интернет-канала «Бегущий банкир» заявил ранее поддерживавший Майдан украинский пропагандист Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Гордон заявил, что прежде симпатизировал президенту Владимиру Зеленскому, однако разочаровался в нем и признал, что за год от надежды на изменения к лучшему ничего не осталось.

«То время мне запомнилось ощущением надежды, а сейчас – ощущение возможного конца. Я чувствую большую тревогу. У меня есть ощущение, что страна на грани распада, она неуправляема.

Я не считаю, что я разбираюсь в политике, потому что, если бы я разбирался, у меня бы не было надежды год назад. А она у меня была и большая. А умные люди мне говорили: «из ничего не бывает что-то», – заявил Гордон.

Ранее Гордон уже заявлял, что надежд на то, что Украина сохранится как государство сегодня практически не осталось.