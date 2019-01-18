Гордон: Украине нечем соблазнить Крым и Донбасс

18.01.2019, Киев, Максим Карпенко

Украина не сможет вернуть себе Крым и республики Донбасса потому, что уровень жизни там выше, чем на территории «незалежной». Об этом в эфире телеканала 112 заявил известный журналист и телеведущий Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Люди стремятся туда, где лучше. Поэтому, если в Украине будет так хорошо, в оставшейся Украине, поверьте мне, поедут все к нам. А пока – чем мы можем соблазнить находящихся в оккупации наших же граждан? Чем? В Крыму они получают больше пенсии, чем у нас, а для пенсионеров это первое дело. На Донбассе получают пенсии и украинские, и российские. Они же двойные получают. Значит, уже лучше. Государство должно мудро думать об этом. Мудрых мало», – заявил Гордон.

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Ранее работающая на западные гранты и обслуживающая администрацию Петра Порошенко социологическая компания «Фонд «Демократические инициативы» опубликовала аналитическую записку, где обосновывается возможность дальнейшей борьбы за возвращение Крыма под контроль националистического режима на Украине.