//exit;
18.01.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Донбасс, Крым, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Гордон: Украине нечем соблазнить Крым и Донбасс

Украина не сможет вернуть себе Крым и республики Донбасса потому, что уровень жизни там выше, чем на территории «незалежной». Об этом в эфире телеканала 112 заявил известный журналист и телеведущий Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Люди стремятся туда, где лучше. Поэтому, если в Украине будет так хорошо, в оставшейся Украине, поверьте мне, поедут все к нам. А пока – чем мы можем соблазнить находящихся в оккупации наших же граждан? Чем? В Крыму они получают больше пенсии, чем у нас, а для пенсионеров это первое дело. На Донбассе получают пенсии и украинские, и российские. Они же двойные получают. Значит, уже лучше. Государство должно мудро думать об этом. Мудрых мало», – заявил Гордон.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Ранее работающая на западные гранты и обслуживающая администрацию Петра Порошенко социологическая компания «Фонд «Демократические инициативы» опубликовала аналитическую записку, где обосновывается возможность дальнейшей борьбы за возвращение Крыма под контроль националистического режима на Украине.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:










Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296

Похожие новости

Все новости за сегодня
  • Январь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть