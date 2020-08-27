27.08.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Общество, Политика, Провокации, Происшествия, Россия, СБУ, Скандал, Украина, ФСБ
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Гордон в ужасе от беспомощности СБУ перед ФСБ


Украинские спецслужбы, в которых очень высок уровень предательства, значительно уступают российским по уровню патриотизма, преданности Родине и многим другим показателям.

Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» заявил украинский пропагандист Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина – молодое государство, в котором очень высок уровень предательства. Украинское государство мало помогает спецслужбам. К сожалению, украинские спецслужбы проигрывают российским.

Уровень патриотизма в среде целого ряда представителей украинских спецслужб в силу того, что они учились по одним методичкам и в одних учебных заведениях с российскими коллегами, к сожалению, недостаточен.

Кроме того, есть ещё целый ряд причин, по которым украинские спецслужбы уступают российским, но я не хотел бы говорить о них публично. Но моё мнение такое, что украинские спецслужбы уступают российским», – отметил Гордон.


Напомним, ранее экс-глава СБУ генерал-полковник Игорь Смешко заявил, что в руководстве СБУ и других силовых органах Украины полно носителей российских паспортов.

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