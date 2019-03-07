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07.03.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Крым, Политика, Спорт, Украина
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Гордон жидко обделался по-мужски ответить за ложь о Крыме

Известный украинский телеведущий Дмитрий Гордон отказался от дуэли с крымским спортсменом Тамиром Шейхом.

В прямом эфире телеканала NewsOne Гордон назвал Шейха «блогером», который хочет «выехать на его плечах», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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На прямой вопрос телеведущего о дуэли Гордон уклончиво ответил, что не станет рекламировать неизвестных блогеров.

«Сейчас появилось много блогеров, не хочу обидеть никого из них, которые хотят на моих плечах куда-то въехать. Я им предлагаю въезжать на своих плечах туда, куда они хотят. В общем-то, собственно, и все. Многие пытаются меня как-то задирать, многие пытаются еще что-то говорить, ждут реакции, что я буду на них ссылаться. Не буду, нет», – заявил Гордон.

Тамир Шейх посчитал это отказом от спарринга.

«Ну что, друзья. Дмитрий Гордон с дуэли съехал. С той дуэли, которую я предлагал. Хотя бы в формате дебатов, можно фитнес-дуэль, можно даже спарринг. Но он съехал в прямом эфире телеканала NewsOne в Украине», – отметил спортсмен.

Ранее Тамир Шейх заявил, что причиной для вызова на дуэль послужили лживые высказывания  Гордона на ТВ о российском Крыме.

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