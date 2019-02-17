Горе от «ума»: В Киеве не знают, куда деть снесенного Суворова

17.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Руководство киевского военного лицея им. Ивана Богуна никак не может окончательно избавиться от памятника ненавистного правящим на Украине националистам русского полководца Александра Суворова.

Об этом в эфире телеканала «Украина» рассказал начальник лицея Игорь Гордийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Демонтировал его не Гордийчук, демонтировал его Путин. Если бы он не напал на Украину, не аннексировал Крым, не развязал войну в Донбассе, то он стоял бы еще 300 лет и есть не просил бы», – так пояснил Гордийчук свое предательство офицерской чести в угоду самостийникам.

«Суворов – это один из краеугольных камней этого героического пантеона Российской империи, потом Советского Союза, а сейчас – Российской Федерации. Это завоевательный культ. Он – организатор первой Крымской депортации в 1778 году», – попытался оправдать снос начальник отдела «Украинского института национальной памяти» Богдан Короленко.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что в конце января в Киеве был демонтировал памятник великому русскому полководцу Александру Суворову, расположенный у входа в бывшее суворовское училище, ныне – военный лицей им. Ивана Богуна.