«Гореть вам в аду!». В Раде назвали катастрофой ситуацию с пожарами на Луганщине

16.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Разбушевавшиеся пожары на подконтрольной Киеву территории Донбасса не только не локализованы, но и пожирают всё новые сёла Луганщины.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявил депутат Сергей Шахов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Несколько часов назад я получил отчёт от волонтёров Луганщины с ужасного пепелища, за которое будут гореть в аду отдельные персонажи. Волонтёры возмущены намерением вручить награду начальнику местных пожарных Михаилу Пшику. Они обвиняют руководство областной ГосЧС и силовых структур в преступной халатности и коррупции. Мы требуем тщательного расследования как причин пожара, так и преступного его недотушения, а также отстранить с должностей руководство ГосЧС», – заявил Шахов.

Он рассказал, что 6 июля в 9 часов пожар возник на участке 1.5 гектаров, однако пожарные прибыли в 10.30 всего двумя машинами. В 13 часов Пшик проводил совещание по застройке гаражей, а просьбы лесников о помощи проигнорировал, сославшись на отсутствие ГСМ, которые нашлись только к 15 часам, когда горело уже 50 гектаров леса. В 20:30 пожар локализовали на 85 гектарах, однако, возмущался парламентарий, пожарные «не удосужились» дотушить пни от сгоревших деревьев, и к утру пожар разгорелся с новой силой.

«Президенту доложили, что пожар локализован 9 июля, однако ещё вчера горело село Бобровое. Руководство ГСЧС всё оправдывает нехваткой ГСМ. Интересно, что в 2018 году, как только Пшик приступил к своим полномочиям, он передал тысячу тонн горючего Донецкой области, так его и не вернул. Что говорить о топливе, когда у пожарных даже не было воды, так как ни одна из семи насосных станций области не была задействована, людей даже не оповестили о возможной эвакуации. Оповещение среди населения происходило «цыганским радио», – отметил депутат.

За всю эту бездеятельность, по его словам, руководство ГСЧС должно предстать перед судом.

«Однозначно последствия могли быть не такими катастрофическими, людей можно было бы спасти, если б чиновники вовремя выполняли свои обязательства. Потому что то, что мы наблюдали – это полный «пшик» противопожарной системы Луганщины. Катастрофический «пшик»! Нужна полная поддержка Луганской области, так как она находится в депрессивной зоне», – добавил Сергей Шахов.

Как сообщал «ПолитНавигатор», к тушению пожаров также были привлечены боевики ВСУ, которые в ходе борьбы с огнём понесли большие потери.