ВСУ несут большие потери от пожаров на Луганщине

09.07.2020, Луганск, Сергей Вредников

Некомпетентность и неспособность украинского командования адекватно отреагировать на пожар на подконтрольной Киеву территории Луганской области привели к серьёзным потерям в ВСУ – шестеро военнослужащих погибли, четверо госпитализированы, а также повреждены три танка и два автомобиля «Урал».

Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для борьбы со стихийным бедствием командование ОТГ «Север» задействовало более 450 военнослужащих из состава 24, 30 и 93 бригад выполняющих задачи в зоне «ООС». Основные усилия военных сосредоточены на эвакуации собственного вооружения, техники и имущества, размещенных в районе чрезвычайного происшествия.

Неспособность украинского командования верно оценить обстановку и выстроить приоритеты, а также необеспеченность военнослужащих средствами пожаротушения привели к очередным потерям среди личного состава.

По данным оперативной группы штаба «ООС» по разрешению кризисной ситуации, в результате полученных ожогов в медсанчасти скончались шестеро военнослужащих, еще четверо госпитализированы с тяжелым отравлением угарным газом. Повреждено пять единиц военной техники из состава 93 бригады, среди которых три неисправных танка Т-64 БВ, оставленных вчера в районе населённого пункта Смоляниново, а также два автомобиля «Урал» с имуществом, заглохших в ходе эвакуации имущества тылового командного пункта соединения, в районе населённого пункта Новоахтырка», – говорится в сообщении.

Также в ведомстве рассказали о попытках командования ВСУ скрыть факт гибели личного состава во время разбушевавшегося пожара.

«Кроме того, от военнослужащих 93 бригады нам стало известно, что обгоревшие тела без вести пропавших 8 июля, старшего солдата Рыбалко и рядового Дмитриенко, обнаружены их сослуживцами на месте пожара, неподалеку от танкового полигона соединения в районе Смоляниново.

По указанию комбрига Брыжинского, факт обнаружения погибших был скрыт от вышестоящего командования, а сами военнослужащие переведены в категорию самовольно оставивших часть.

Похожая ситуация сложилась в 30 бригаде Гараза, где еще вчера принимавший участие в тушении пожара рядовой Шило, уже сегодня числится самовольно оставившим часть.

Тот особый цинизм, с которым украинские командиры отдают приказы на обстрел населенных пунктов Республик, теперь затронул их личный состав, а проверенная годами схема сокрытия небоевых потерь среди военнослужащих ВСУ – в очередной раз позволит военным преступникам Брыжинскому и Гаразу избежать наказания», – резюмировали в НМ ЛНР.