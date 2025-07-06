«Горит как солома» – украинское подполье продолжает жечь инфраструктуру Зе-режима

Вадим Москаленко.  
06.07.2025 17:44
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Сопротивление, Украина


Украинские подпольщики продолжают активно уничтожать инфраструктуру бандеровского режима. 

На этот раз был сожжён железнодорожный релейный шкаф близ Николаева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские подпольщики продолжают активно уничтожать инфраструктуру бандеровского режима.  На этот раз был сожжён железнодорожный...

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«Делимся с подписчиками шуткой от дозорного: В рамках борьбы с подпольем УЖД решили делать шкафы из соломы: дешевле в производстве, горят как и обычные, а затраты можно провести по статье «импортозамещение», – написали антифашисты.

Также в эти дни были сожжены релейные шкафы в Виннице, Киеве и Чернигове.

Напомним, это не первая серия актов против преступного киевского режима. Ранее были опубликованы кадры того, как горят объекты энергетической инфраструктуры, админздания и авто не только военных, но и так называемых волонтёров, разжигающих ненависть и обогащающихся на сборах денег от одурманенных пропагандой граждан.

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