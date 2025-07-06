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Украинские подпольщики продолжают активно уничтожать инфраструктуру бандеровского режима.

На этот раз был сожжён железнодорожный релейный шкаф близ Николаева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Делимся с подписчиками шуткой от дозорного: В рамках борьбы с подпольем УЖД решили делать шкафы из соломы: дешевле в производстве, горят как и обычные, а затраты можно провести по статье «импортозамещение», – написали антифашисты.

Также в эти дни были сожжены релейные шкафы в Виннице, Киеве и Чернигове.

Напомним, это не первая серия актов против преступного киевского режима. Ранее были опубликованы кадры того, как горят объекты энергетической инфраструктуры, админздания и авто не только военных, но и так называемых волонтёров, разжигающих ненависть и обогащающихся на сборах денег от одурманенных пропагандой граждан.