«Горит как солома» – украинское подполье продолжает жечь инфраструктуру Зе-режима
Украинские подпольщики продолжают активно уничтожать инфраструктуру бандеровского режима.
На этот раз был сожжён железнодорожный релейный шкаф близ Николаева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Делимся с подписчиками шуткой от дозорного: В рамках борьбы с подпольем УЖД решили делать шкафы из соломы: дешевле в производстве, горят как и обычные, а затраты можно провести по статье «импортозамещение», – написали антифашисты.
Также в эти дни были сожжены релейные шкафы в Виннице, Киеве и Чернигове.
Напомним, это не первая серия актов против преступного киевского режима. Ранее были опубликованы кадры того, как горят объекты энергетической инфраструктуры, админздания и авто не только военных, но и так называемых волонтёров, разжигающих ненависть и обогащающихся на сборах денег от одурманенных пропагандой граждан.
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