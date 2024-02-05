Горькая пилюля от поляков: Украине придется смириться с территориальными потерями

Запад в любой момент может дать Украине отмашку на переговоры с Россией и принудить ее смириться с территориальными потерями.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью Głos24 заявил бывший польский спецназовец Навал, служивший в Ираке и Афганистане, а сегодня выступающий как военный аналитик.

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«Я не сомневаюсь, что Украине в какой-то момент придется сесть за стол переговоров. Если кто-то думает, что никогда на это не согласится, то, к сожалению, он ошибается, потому что в этот момент он стоит у стены. Если сверхдержавы (то есть США и Россия) добьются своего, пути назад не будет», – сказал собеседник издания.

Он считает, что мнения Украины большие государства спрашивать не будут.

«Кроме того, мы это хорошо знаем из нашей истории. Кто-нибудь нас спрашивал в 45-м году, отдадим ли мы Львов, Вильнюс или треть своей территории? В этот момент Запад может просто сказать нашему восточному соседу, что он либо сядет за стол с Россией и будет вести переговоры, даже если это будет означать для них большие территориальные потери (потому что им придется что-то дать, русские не выйдут из этой войны ни с чем), или, в случае несогласия с переговорами, будет перекрыт кран поставок. И если Запад перекроет кран снабжения, то, к сожалению, Украина останется предоставлена ​​сама себе. И тогда, может быть, она не проиграет сразу, но ей будет очень сложно выдержать давление России, имеющей гораздо большую стратегическую глубину. Я знаю, то, что я говорю, звучит не особенно оптимистично, но говорить о войне невесело. Конечно, мы можем обмануть себя, но… зачем?», – добавил эксперт.

По его мнению, украинцы устали от войны и хотят ее прекращения.

«Люди устали от войны. Ведь там до сих пор живут и работают мирные жители. И все это на фоне войны. Мы также устали после Второй мировой войны. Конечно, были польские вооруженные силы, готовые сражаться за свободную Родину, но большинство общества хотело, чтобы война закончилась как можно скорее, чтобы бомбы больше не падали им на головы. И это также имеет место в Украине», – экс-спецназовец.

Он считает, что «эта усталость примерно на 30 лет», а Украина уже не станет такой, какой была до 2014 года.

«Я имею в виду не только границы, но и тот факт, что значительная часть украинцев раньше испытывала большую симпатию к русским и предпочитала быть на российской стороне, а не на украинской. Я также думаю, что граница, которая будет создана после этой войны, будет той, которая будет отделять нас, Запад, от России на несколько десятков лет», – резюмировал Naval.

Как сообщал «ПолитНавигатор», на днях польский президент Анджей Дуда выступил с неожиданным заявлением, в котором признал исторические права России на Крым.