Горькое прозрение в Киеве: Украина опустилась на дно американских интересов

22.07.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина теряет поддержку США и рискует опуститься в списке приоритетов Вашингтона на глубокое дно.

Об этом заявил обслуживающий интересы экс-президента Петра Порошенко политолог Алексей Голобуцкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В эфире телеканала «Эспрессо» Голобуцкий обратил внимание на очередной перенос встречи президентов США и Украины, которая пройдет 30 августа.

«Понятно, что это будет уже не как дипломатическая победа Украины, а как необходимость для того, чтобы совсем не потеряла украинская власть надежду на поддержку Запада, поддержку США. И, конечно, это уже будет после всех договоренностей, которые так или иначе касаются Украины по «Северному потоку», по помощи нам… В той геополитической игре, которую начал Байден относительно консолидации западного мира против Китая, место Украины, мягко говоря, очень слабое, если оно вообще есть. И наши попытки каким-то образом заигрывать с Китаем не были не замеченными, конечно. И все те слова, которые были сказаны о вине американцев, Франции, Германии в Крыму и Донбассе также были замечены», – заявил Голобуцкий.

А в своем блоге эксперт предлагает официальному Киеву выстроить новый формат отношений с США, иначе Украина рискует выйти из поля зрения американского руководства.

«Зеленскому сейчас наиболее актуально не искать точки соприкосновения с Китаем, а найти какую-то совершенно иную платформу для диалога с Белым домом. Если этого не произойдет, Украина отодвинется в списке политических приоритетов США далеко вниз. И доставать ее оттуда придется уже следующему президенту Украины», – отметил эксперт.

Голобуцкий также предлагает Украине продавать себя как антироссийский плацдарм, чтобы получать ресурсы от США:

«Байден явно развернул весь огромный «локомотив» США и союзников на рельсы противостояния с Китаем. Россию, судя по всему, он считает целью едкой, но уже слабой по ресурсам и далеко не первоочередной. Тогда как для нас Россия – все еще главный враг и источник глобальных угроз. Это причина искать дополнительные основания для США все же направлять определенную часть ресурсов на поддержку Украины в противостоянии с РФ. И в продолжение антироссийских санкций».

Напомним, ранее стало известно, что Германия и США достигли компромисса по «СП-2». Озвученная Госдепом суть компромисса сводится к следующему – американцы прекращают противодействие достройке трубопровода, а Берлин будет обязан добиваться продления контракта на транзит российского газа через Украину еще на десять лет после 2024 года.

ФРГ будет добиваться санкций против России, если Москва начнет использовать энергоресурсы для давления на другие страны. Германия и США вместе помогут Украине с диверсификацией источников энергоресурсов – Вашингтон и Берлин выделят Киеву на это финансовую поддержку, в частности, на развитие «зелёной энергетики».