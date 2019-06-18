«Город запуган азовскими псами и Ахметовым»: Ситуация в Мариуполе

18.06.2019, Москва, Владимир Гладков

В Мариуполе, где накануне боевики нацбата «Азов» совместно с президентом Владимиром Зеленским праздновали пятилетие захвата второго по величине города ДНР, местное население подвергается настоящему террору.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил лидер партии «Союз левых сил», экс-депутат Верховной Рады Василий Волга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что сейчас из себя представляет Мариуполь? Я вам скажу. Это город, который на сегодняшний день запугали, это город, где эти «азовские» и все остальные псы шатаются по всему городу.

Любой человек, который хоть только проявит любую инициативу, с одной стороны, Ахметовым увольняется с работы, а, с другой стороны, если появляется общественная организация и задает хоть какой-то голос демократии – псы «Азова» разбивают в кровь.

Это ситуация, которая, по вашему мнению, в демократической стране?», – обратился политик к находившимся в студии украинским экспертам.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что в субботу боевики нацполка «Азов» совместно с украинскими силовиками из других подразделений провели в Мариуполе торжественный марш в честь пятилетия захвата города.