30.05.2018, Мариуполь, Анастасия Самойлова

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Городским властям нет дела до жителей мариупольских сёл, которые живут в «вонючем аду»

Неприятный запах, который раздается из иловых отстойников очистных сооружений «Горводоканала» Мариуполя, вредит жизни людей, проживающих в селах Покровское и Рыбацкое, а также в МКР Черемушки и поселке Моряков.

Об этом рассказывается в видеосюжете, подготовленном журналистами телеканала «Мариупольское ТВ», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Вонь из иловых отстойников очистных сооружений Горводоканала последнее время становится все сильнее. Люди просто не могут дышать. Так, жительница поселка Моряков Виктория, рассказывает, что 10 лет назад переехала сюда из-за состояния здоровья, чтобы быть ближе к морю.

«Мы задыхаемся от зловонный запаха, который постоянно у нас каждый вечер начинается с 19 часов и заканчивается около 6 утра. Зловонный запах идет с очистительных сооружений, которые находятся в селе Покровское. На наши постоянные жалобы городским властям они реагируют: передают в «Горводоканал». Оттуда мы получили ответ: «Горводоканал» не может справится в этой проблемой самостоятельно, так как не имеют средств», – жалуется Виктория.

Отметим, что если раньше этот запах люди чувствовали где-то по 15 минут в сутки, то теперь он почти целый день.

Ещё один житель поселка по имени Александр Репринцев рассказал, что такая ситуация сложилась ещё с конца 80-х годов, а Украина за 26 лет независимости не сделала ничего, чтобы ликвидировать данную проблему.

«За 26 лет независимой Украины здесь никто ничего не делал. Здесь и поля рядом, и дачи – ничего никто не делает, сбрасываются осадки, никакие бактерии, убивающие запах, не добавляются».

Что касается ситуации в самом селе Покровском, то большинство людей из-за вони страдает аллергией.

«Только идет южный или западный ветер – всё идет на нас, мы задыхаемся, мы сидим как в туалете, что в туалете, что во дворе сидишь – разницы никакой», – отмечает жительница села Покровского.

Еще одна отмечает, что со временем ситуация только ухудшилась:

«И запах же сам поменялся, даже 2 года назад, как-то пронесло, а этот стойко стоит, как будто тебя туда окунули, и запах резкий».

То, что большая часть из 93-х отстойников уже отжила своё, подтвердил и работник очистных сооружений. Он рассказал, что большинство труб, по которым отстоявшаяся вода должна стекать в море, забиты илом. Поэтому она без стока так сильно и испаряется. Работник отметил, что ремонта сооружения не видели несколько десятилетий.

На все запросы «Горводоканала» приморской райадминистрации, власти Мариуполя людям отвечают, что о проблеме знают, но денег нет. По подсчетам водоканала, на ликвидацию данной проблемы необходимо около 9 млн евро.

Директор КП «Горводоканала» Геннадий Изюмов, в свою очередь, заявил, что над проблемой уже работают:

«Представители Германии выразили желание помочь Мариуполю. У них есть концепции решений проблемы от идеи к предложению конкретного оборудования. Кроме приглашения иностранных компаний, рассматривается вариант разработки проекта с привлечением через тендер профильных специалистов Украины», – цитируют его журналисты.

Отметим, что разработка и реализация проекта включена в программу развития Мариуполя на 2018-2022 г. Как отметил мэр Мариуполя на большой пресс-конференции со СМИ – главное в этом деле – получить деньги от Всемирного банка на проект.

«Реконструкция этого объекта стоит, по оценке (мы приглашали технических специалистов из Австрии), они готовы взяться, 16 млн евро. В бюджете таких денег нет», – заявил Бойченко.