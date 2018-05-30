30.05.2018, Киев, Владимир Гладков

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Украинский политолог высмеял версию, что «рука Кремля» убила Бабченко

Прежде чем заявлять, что Россия виновата во всех убийствах на Украине, стоит вспомнить о том, что СБУ вместо расследования преступлений занимается крышеванием борделей и контролем наркотиков.

Об этом на своей странице в Facebook, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора», написал украинский политолог Валентин Гладких.

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Напомним, что вечером 29 мая стало известно, что российского публициста Аркадия Бабченко нашли убитым в центре Киева. Украинская пропаганда сразу же поспешила обвинить во всём спецслужбы Российской Федерации.

Гладких вспоминает свой блог трёхгодичной давности, где он уже иронично отзывался на счет «руки Кремля». Как отмечает журналист, с тех пор мало что изменилось.

«За прошедшее время идиома «рука Кремля» усилиями различных политических шутов вроде зоряно-шкиряков, неспособных должным образом выполнять свои функции, превратилась в откровенный стеб. А между тем, эти постоянные ссылки на вездесущую «руку Кремля», которая, если верить заявлениям чиновников, совершающая в Украине все, что ей заблагорассудится, побуждает задать несколько неприятных для украинской мордастой шляхты вопросов», – размышляет эксперт.

«За годы войны никто из сиятельных чмошников и членов их семей от «руки Кремля» почему-то не пострадал. Вопрос: почему? И ответов возможно только два: либо эти «воинственные патриоты» никого там в Кремле не интересуют, потому что не представляют никакой опасности для мордорского режима; или эта война вполне конвенционная и есть договоренность «воевать исключительно холопами» – сильных мира сего «патриоты» наверное покорнейше просили не трогать …», – пишет политолог.

Также он иронизирует над ещё одним популярным тезисом в украинском медиа-пространстве – эффективной работы Службы безопасности Украины.

«А, сори, чуть не забыл еще и третий вариант: эффективная работа наших спецслужб, которые в свободное от крышевания борделей, наркотрафика, контрабанды, игорного бизнеса, обменников, конвертационных центров и других уголовных и теневых видов деятельности, время раскрывают покушения, которые готовят коварные враги лучших представителей украинской «илиты» (типа Мосийчука, Геращенко, Гончаренко или еще какой неликвидной швали, которую вилкой в буфете ВРУ можно заколоть без особых усилий или пирожком с дустом отравить).

Правда, эта третья версия как-то неубедительно выглядит на фоне полной беспомощности «профессионалов», которые то и дело спасают отечественную «илиту» и оказываются совершенно бессильными, когда речь идет о Шеремете, Вороненкове, Бабченко и многих других, чьи убийства до сих пор не раскрыты. Не раскрыты в настоящем смысле этого слова, а не в смысле Юры-йобокопа или Толика-тепловизора», – продолжает Гладких.

Кроме того, он вспомнил о расстреле так называемой небесной сотни, когда неизвестные до сих пор снайперы стреляли исключительно по митингующим, и не сделали ни единого выстрела по лидерам Майдана.

«Поэтому выводы пусть каждый делает сам. От себя добавлю лишь то, что ситуация с зловещей рукой Кремля до боли напоминает ситуацию с расстрелом Майдана, когда снайперы убили десятки людей в толпе, но опять же «почему-то» не могли попасть хотя бы в кого-то на сцене … Я понимаю, что попасть в полутораметрового Найема или доходягу Нищука наверно непросто даже для настоящего профессионала своего дела, но там были фигуры и крупные», – возмущается Гладких.

Закончить свой пост эксперт решил жестким высказыванием.

«Мрази, всех нас за лохов и дураков держат», – подытожил автор.