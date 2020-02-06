06.02.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
Политика, Скандал, Таможня, Украина
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«Горы кокаина и шлюх». Украинская таможня вляпалась в громкий скандал


Глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов угодил в скандал – в открытом доступе появилось видео с его танцами на закрытой порно-вечеринке.

Соответствующий ролик публикует киевская интернет-газета «Страна», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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На ролике можно увидеть Нефедова, танцующего при свечах в окружении извивающихся перед ним полуобнаженных девушек.

Издание утверждает, что главный таможенник страны расслаблялся в «тайной комнате» киевского клуба Queen на вечеринке De Sad, где проходит традиционное «порно-шоу».

«Туда можно попасть по спискам, которые формируют заранее. Анонсы вечеринок публикуются в соцсетях. Часто проводят вечеринки в стиле БДСМ, когда все в латексе. Именно на такой и расслабляется Нефедов. Одна из последних вечеринок De Sad прошла 31 января, судя по сообщению клуба в Facebook», – отмечается в публикации.

Также приводятся достаточно красноречивые отзывы о секретной комнате клуба.

«Secret Room в ресторане Queen это нечто! Порно шоу, горы кокаина и много девушек легкого поведения. Всем рекомендую», – приводит издание один из отзывов.

Примечательно, что клуб Queen принадлежит российскому ресторанному холдингу Bulldozer Group, а его владельцем является москвич Александр Орлов.

«Ну это уже абзац! Главный таможенник страны с неопределенной ориентацией Макс Нефедов посещает порно-шоу, где, по отзывам посетителей, полно кокаина и проституток обоего пола! Поступления с таможни в госбюджет падает, а тяга ее руководителя Нефедова к коксу и проституткам растет», – возмущается в своем телеграм-канале депутат ВР прошлого созыва Игорь Мосийчук.

Как сообщал ПолитНавигатор, ранее Нефедов рассказал, что не бреется с Майдана, пользуется кремом от морщин, ходит на гей-парады и не исключает, что будет колоть ботокс.

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