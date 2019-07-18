Новый глава украинской таможни отрицает, что он гей на зарплате у Сороса

18.07.2019, Киев, Игорь Петров

Новый глава таможенной службы Украины Максим Нефедов не бреется с Майдана, пользуется кремом от морщин, ходит на гей-парады, но не является гомосексуалистом.

Об этом он заявил в интервью телеканалу ТСН, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я не носил бороды, я отпустил ее на Майдане. Не буду бриться – пока Янукович не пойдет. Он ушел, я на себя посмотрел – ничего так, солидно. Девушке моей нравится!», – сказал политик.

По его словам, участие в гей-парадах не связано с его ориентацией.

«Считают, что я – гей. Это не так. Я – не гей», – сказал глава Гостаможни.

Он также рассказал, что делает маски с трансляцией в соцсеятх.

«Мне уже не 21 год и, простите, надо следить за собой. Хочется, чтобы морщин у меня было поменьше. И меня уже перестали записывать в молодые лица в политике. Я вам честно говорю, я не делаю это очень часто. Но у меня уже есть крем от морщин под глазами. Пользуюсь ежедневно. Если увижу, что жизнь совсем дала трещину – буду колоть ботокс!», – пояснил Нефедов.

Также он он отрицает свою близость к американскому миллиардеру Джорджу Соросу, о чем ранее сообщалось в СМИ.

«Я один раз видел Сороса в жизни. Даже подошел к нему и он подписал мне книгу. Но кроме этого – никогда. Я инвестиционный банкир. А в мире инвестиционного банкинга господин Сорос – это как Месси в футболе. Как для актеров Брэд Питт. Зарплату от американцев я не получаю», – утверждает Нефедов.