Горячая осень-2020. Русские готовят ответ на украинско-американскую провокацию

08.09.2020, Москва, Максим Карпенко

Черноморский регион ждет «жаркая осень» в плане военной обстановки.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил военный эксперт, капитан I ранга и член экспертного совета организации «Офицеры России» Василий Дандыкин.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По его словам, недавние провокации американских и украинских военных летчиков, приблизившихся к берегам Крыма и юга России,не останутся без ответа, который будет дан уже в ближайшее время на учениях «Кавказ-2020».

Эксперт подчеркнул, что российские военные полностью отслеживают каждый заход и пролет иностранных военных в черноморский регион.

«Если со стороны Черного моря заходит, то у нас взлетают самолеты, причем поднимался не один, а несколько самолетов. Со своей стороны мы можем отслеживать комплексами ПВО и так далее. Сейчас Украина уже себя настолько круто позиционирует, что круче только, наверное, Польша в отношении России. Старается так хорошо показаться, лишь бы их куда-то взяли, хотя бы в чистильщики обуви для натовцев и так далее.

Поэтому будем отслеживать, сейчас будут широкомасштабные учения проходить у нас – «Кавказ-2020», причем отрабатываться будет по всем моментам, в том числе, участие Черноморского флота. То, что сейчас происходит – уже министр обороны заявил, что не просто это какое-то вскрытие обстановки и разведка – это практически имитация боевых действий на всех направлениях. Поэтому осень начинается горячо, я думаю, будет горячей и дальше», – заявил Дандыкин.

Напомним, несколько дней назад целая эскадрилья военных самолетов США кружила у границ Крыма, проводя разведку и отрабатывая возможные удары по полуострову. Воздушное пространство американцам было предоставлено Украиной.