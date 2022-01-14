Госдеп испугался устойчивых слухов о прекращении расширения НАТО

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Новости Украины

Заявления о том, что США договорились с Россией не принимать Украину в НАТО, являются дезинформацией Москвы.

Об этом в эфире телеканала «Дом» заявила официальный представитель Государственного департамента США Андреа Калан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это ложная информация, что США договорились, или будут договариваться с Россией, что Украина, Грузия или другие страны не могут стать членами НАТО. Это прямая дезинформация. Наша цель – показать всем, что двери открыты. Любая страна, которая хочет стать членом НАТО, может стать членом НАТО. И США это не решают – это решает НАТО, тридцать стран, которые принимают решение. Особенно в последнее время на этом направлении мы видим дезинформацию с российской стороны», – сказала она.

Напомним, ранее в Киеве заявили – западные элиты понимают, что возврат Киева к Москве неминуем, поэтому цель коллективного Запада – максимальное разрушение Украины.