Госдеп испугался устойчивых слухов о прекращении расширения НАТО

14.01.2022  22:31 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
Просмотров:
 
Дзен, Конфликт, НАТО, Общество, Политика, Россия, Скандал, США, Украина
Новости Украины

Заявления о том, что США договорились с Россией не принимать Украину в НАТО, являются дезинформацией Москвы.

Об этом в эфире телеканала «Дом» заявила официальный представитель Государственного департамента США Андреа Калан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Заявления о том, что США договорились с Россией не принимать Украину в НАТО, являются...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



«Это ложная информация, что США договорились, или будут договариваться с Россией, что Украина, Грузия или другие страны не могут стать членами НАТО.

Это прямая дезинформация. Наша цель – показать всем, что двери открыты. Любая страна, которая хочет стать членом НАТО, может стать членом НАТО. И США это не решают – это решает НАТО, тридцать стран, которые принимают решение.

Особенно в последнее время на этом направлении мы видим дезинформацию с российской стороны», – сказала она.

Напомним, ранее в Киеве заявили – западные элиты понимают, что возврат Киева к Москве неминуем, поэтому цель коллективного Запада – максимальное разрушение Украины.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Январь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть