Запад понимает, что Украина неизбежно вернётся к России – украинский эксперт

Западные элиты понимают, что возврат Киева к Москве неминуем, поэтому цель коллективного Запада – максимальное разрушение Украины.

Об этом в эфире интернет-канала «Первый казацкий» заявил политический аналитик Сергей Лозовский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Отношения с нашими западными заклятыми друзьями, на мой взгляд, зиждятся на том, что веками в Украине видели ту или иную форму опасности, ввиду того, что Украина, так или иначе, в орбите России, которая является постоянным врагом для Запада – разрушить этот «Карфаген», поскольку без Украины Россия считается неполной. Причём, исторический «лаг» в 20-30 лет – ничто.

Понимая, что, скорее всего, всё придёт на круги своя, и вернётся туда, куда нужно, именно в этот исторический момент, когда Украина вроде бы начала дрейфовать от России, тем не менее, нужно разрушить здесь максимальное количество инфраструктуры, чтобы в момент, когда будет скачок назад, это было расценено как максимальный урон.

Никто из них в долгосрочном плане не видят Украину в сфере своей деятельности. Иначе мы бы уже давно были в ЕС и НАТО», – сказал Лозовский.