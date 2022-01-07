Запад понимает, что Украина неизбежно вернётся к России – украинский эксперт
Западные элиты понимают, что возврат Киева к Москве неминуем, поэтому цель коллективного Запада – максимальное разрушение Украины.
Об этом в эфире интернет-канала «Первый казацкий» заявил политический аналитик Сергей Лозовский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.
«Отношения с нашими западными заклятыми друзьями, на мой взгляд, зиждятся на том, что веками в Украине видели ту или иную форму опасности, ввиду того, что Украина, так или иначе, в орбите России, которая является постоянным врагом для Запада – разрушить этот «Карфаген», поскольку без Украины Россия считается неполной. Причём, исторический «лаг» в 20-30 лет – ничто.
Понимая, что, скорее всего, всё придёт на круги своя, и вернётся туда, куда нужно, именно в этот исторический момент, когда Украина вроде бы начала дрейфовать от России, тем не менее, нужно разрушить здесь максимальное количество инфраструктуры, чтобы в момент, когда будет скачок назад, это было расценено как максимальный урон.
Никто из них в долгосрочном плане не видят Украину в сфере своей деятельности. Иначе мы бы уже давно были в ЕС и НАТО», – сказал Лозовский.
В свою очередь киевский экономический эксперт Максим Гольдарб отметил, что вышесказанным объясняется то, что Запад абсолютно не заинтересован в благополучии Украины.
«Несомненно, можно даже не трогать ЕС и НАТО, с учётом правил, которые они сами себе придумали. Здесь можно говорить об экономике: с 2014 года сюда можно было бы влить такое количество напечатанных долларов, которые бы запустили экономику. Поставить своих контролёров, рубить руки тем, кто ворует американские доллары, для того, чтобы отучить и воровать. За эти восемь лет можно было бы запустить экономику, но этого не было сделано. Не сделано по одной причине: это никому не нужно», – заключил Гольдарб.
Напомним, ранее в Киеве заявили, что поскольку Россия не станет отказываться от Украины, в скором времени Москва предпримет попытку вернуть Киев под свой контроль, а США отступят.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.