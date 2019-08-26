26.08.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Общество, Политика, Россия, США, Украина
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Госдеп объяснил, как относится к парламентской диктатуре «Слуги народа»

Правительство США не разделяет опасений противников нового украинского президента Владимира Зеленского по поводу узурпации власти его партией в новом парламенте, где практически все депутатские должности достанутся членам «Слуги народа».

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если вы выиграли выборы с такими результатами, у вас есть право формировать правительство и ставить людей на соответствующие должности в парламенте.

Да, другие тоже должны иметь доступ к власти. Потому что люди Тимошенко получили голоса, люди Вакарчука получили голоса и люди президента Порошенко тоже получили голоса.

Все должны иметь возможность быть представленными, это вопрос переговоров, и не думаю, что мы должны рассказывать украинским политикам, как это сделать», – резюмировал он.

Напомним, ранее киевский политолог Михаил Погребинский заявил, что Курт Волкер мечется, создавая видимость работы и своей нужности, но с ним не хочет встречаться никто из ведущих мировых политиков.

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