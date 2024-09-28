Госдеп пошел в атаку на Китай и его мирный план по Украине

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The Times утверждает: отчет, полученный западными официальными лицами, якобы указывает на то, что Китай поставлял России оружие для войны на Украине.

Западные чиновники считают, что у них есть доказательства того, что китайские компании тайно поставляли оружие в Россию, что может привести к значительной эскалации участия Пекина в войне на Украине.

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По информации The Times, в новом отчете, полученном натовцами, указывается на то, что китайская компания отправляет ряд специально созданных военных беспилотников в Россию для испытаний, конечным пунктом назначения которых является Украина.

По словам западного чиновника, который не смог раскрыть название компании, сделка состоялась в прошлом году.

Он заявил, что сейчас уже есть «четкие доказательства того, что китайские компании поставляют России летальное оружие для использования в Украине».

Эстафету в пропагандистской атаке на Пекин подхватил госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам «в риторике Китая о мире на Украине что-то не сходится».



Такие карикатуры публикуют ведущие западные СМИ, иллюстрируя возросшие контакты РФ и Китая.

Как сообщает Reuters, в пятницу, на переговорах с министром иностранных дел Китая Ван И Блинкен отметил «серьезную обеспокоенность США по поводу поддержки Китаем оборонной промышленной базы России и заявил, что разговоры Пекина о мире в Украине не отвечают его действиям».

Блинкен утверждает, что около 70% импортируемых Россией станков и 90% микроэлектроники якобы происходят из Китая и Гонконга, и что это материально помогает Москве производить ракеты, бронетехнику и боеприпасы, необходимые для успешности боевых действий ее армии.

«Итак, когда Пекин говорит, что, с одной стороны, он хочет мира, хочет видеть прекращение конфликта, а с другой стороны, позволяет своим компаниям совершать действия, фактически помогающие пути продолжать агрессию, это не соответствует действительности», — развивает свою мысль госсекретарь США.

Белый дом также заявил, что в скором времени планируется звонок между Си Цзиньпином и президентом США Джо Байденом. Отвечая на вопрос об этом после встречи с Ваном, Блинкен сказал, что ему пока ничего не известно о графике президента, однако он ожидает, что “в ближайшие недели и месяцы” разговор между Байденом и Си состоится.

Заявление Блинкена прозвучало на фоне усиления инициатив Китая и Бразилии по продвижению собственного мирного плана по Украине и активных попыток «подписать» под этот план ключевые страны Глобального юга, о чем уже писал «ПолитНавигатор».

Как отмечает западная пресса, в Киеве выражают сильное беспокойство миротворческой активностью Китая. Настолько, что распространили для дипломатов на полях недавно завершившейся ГА ООН специальное разьяснение, критикующее каждый из шести пунктов китайско-бразильского плана.