Госдеп пугает соотечественников Крымом

11.12.2018, Киев, Максим Карпенко

Госдепартамент США уговаривает своих граждан отказаться от поездок в Крым. В рекомендациях, опубликованных на сайте ведомства, говорится о «нетерпимости» к иностранцам и тем, кто не признает российский статус полуострова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Американских туристов пугают тем, что в случае ЧП не смогут оказать помощь своим гражданам.

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«Не путешествуйте в Крым. Военное присутствие России в Крыму широко. Россия, вероятно, предпримет дальнейшие военные действия в Крыму в рамках своей оккупации этой части Украины. Международное сообщество, включая Соединенные Штаты и Украину, не признает предполагаемую аннексию Крыма Россией. Оккупационные власти Крыма продолжают жестоко обращаться с иностранцами и местным населением, особенно теми, кто оспаривает их власть на полуострове», – говорится в документе.

Ранее Госдепартамент США на своем официальном сайте предупредил американских граждан, что поездка на Украину для них сопряжена с риском быть ограбленным или убитым.

Примечательно, что сегодня Министерством курортов и туризма Крыма были обнародованы данные, согласно которым, полуостров в этом году посетило рекордное количество туристов – 6,6 млн по состоянию на начало декабря. Из них более миллиона – граждане Украины.