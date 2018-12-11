11.12.2018, Симферополь, Максим Карпенко
 
Крым, Крым-курорт, Россия, Туризм
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На зависть Украине Крым поставил уникальный рекорд

В этом году в Крыму отдохнуло рекордное количество туристов за всю российскую историю полуострова.

Об этом во время заседания Совета министров республики, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил глава Минкурортов и туризма РК Вадим Волченко.

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По его словам, рост турпотока, по сравнению с прошлым годом составил 28%. Почти половина из 6,6 миллионов отдохнувших приехали в республику через Крымский мост, движение по которому было запущено в мае этого года.

«Уже отдохнули 6 миллионов 617 тысяч человек, что на 28% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Более одного миллиона туристов приехали из Украины. 47% отдыхающих от общего туристического потока прибыли по Крымскому мосту, это практически половина. Доля авиасообщений на конец года порядка 40%», – рассказал Волченко.

Ранее отмечалось, что за весь постсоветский период максимум отдыхающих в Крыму было в 2012 году – 6,1 миллиона человек

Прежде Волченко сообщал, что этим летом заполняемость крымских здравниц и отелей отдыхающими доходила до 100%.

А Министерство «по делам временно оккупированных территорий» Украины сообщило о росте количества украинцев, въезжающих на полуостров этой осенью.

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