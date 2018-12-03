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Госдума наградит пограничников, остановивших провокацию в Керченском проливе
Сотрудники погранслужбы ФСБ РФ, которые пресекли провокацию ВМС Украины в Керченском проливе, будут представлены российским парламентом к государственным наградам.
Об этом в ходе брифинга заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Наши пограничники вели себя безупречно, они мужественно и эффективно решили задачи по защите наших границ. Они выполнили все международные нормы и правила. Хотелось бы, чтобы это понимали представители других государств.
Со своей стороны мы поручили Комитету по безопасности и борьбе с коррупцией рассмотреть вопрос о награждении пограничников, участвовавших в предотвращении нарушения нашей границы и защите законности», – сказал он.
Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал о том, что украинские военные моряки признали, что нарушили государственную границу Российской Федерации и осознавали, что идут на провокацию.
Также, по мнению члена Совета Федерации РФ Франца Клинцевича, российские пограничники поступили крайне гуманно, так как не стали открывать по нарушителям огонь и ограничились только столкновением
Метки: Госдума, награды, пограничники
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