03.12.2018, Москва, Владимир Гладков
 
Политика, Россия, Спецслужбы, Украина
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Госдума наградит пограничников, остановивших провокацию в Керченском проливе

Сотрудники погранслужбы ФСБ РФ, которые пресекли провокацию ВМС Украины в Керченском проливе, будут представлены российским парламентом к государственным наградам.

Об этом в ходе брифинга заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наши пограничники вели себя безупречно, они мужественно и эффективно решили задачи по защите наших границ. Они выполнили все международные нормы и правила. Хотелось бы, чтобы это понимали представители других государств.

Со своей стороны мы поручили Комитету по безопасности и борьбе с коррупцией рассмотреть вопрос о награждении пограничников, участвовавших в предотвращении нарушения нашей границы и защите законности», – сказал он.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал о том, что украинские военные моряки признали, что нарушили государственную границу Российской Федерации и осознавали, что идут на провокацию.

Также, по мнению члена Совета Федерации РФ Франца Клинцевича, российские пограничники поступили крайне гуманно, так как не стали открывать по нарушителям огонь и ограничились только столкновением

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