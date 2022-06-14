Госдума одобрила закон о госизмене во время вооружённого конфликта

Госдумой РФ в первом чтении принят законопроект, согласно которому работа на противника во время вооружённого конфликта является госизменой.

Проект закона представил депутат «Единой России» Эрнест Валеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Предлагается в статье 275 «Государственная измена» установить ответственность за переход на сторону противника в условиях вооруженного конфликта, военных действий или иных действий с применением вооружения и военной техники, участие в которых принимает Российская Федерация.

Таким образом, мы восстанавливаем новую форму ответственности за измену Родине, за переход на сторону врага.

Кроме того, с учетом того, что граждане РФ могут участвовать в военных действиях, которые препятствуют интересам РФ не только в форме измены Родине, но и в других формах, предлагается установить дополнительную ответственность к статье 208 «За участие гражданина РФ или лица без гражданства, которое постоянно проживает в РФ в вооруженном конфликте, военных действиях на территории иностранного государства в целях противоречащих интересам РФ.

Предлагается установить ответственность за осуществление конфиденциального сотрудничества со спецслужбами иностранных государств, за тайное установление и поддержание контакта со спецслужбами или их представителями в целях содействиях их деятельности, если эти действия направлены заведомо против деятельности РФ…

В статье 276 «Ответственность за шпионаж» существует две формы ответственности: за выдачу сведений, которые составляют государственную тайну или когда передаются иные сведения по заданию спецслужб. Предлагается дополнительно установить ответственность за собирание, похищение, хранение в целях передачи противнику сведений, которые могут быть использованы против ВС РФ или других войск, воинских формирований, совершенное в условиях вооруженного конфликта.

Предлагается установить ответственность за публичные призывы к осуществлению деятельности, которая направлена против безопасности государства или воспрепятствование органами власти своих полномочий по обеспечению безопасности РФ», – рассказал Валеев.