Госдума одобрила закон о госизмене во время вооружённого конфликта

14.06.2022  20:15 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Вооруженные силы, Дзен, Конфликт, Общество, Политика, Политические диверсии, Россия, Спецоперация


Госдумой РФ в первом чтении принят законопроект, согласно которому работа на противника во время вооружённого конфликта является госизменой.

Проект закона представил депутат «Единой России» Эрнест Валеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Госдумой РФ в первом чтении принят законопроект, согласно которому работа на противника во время...

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«Предлагается в статье 275 «Государственная измена» установить ответственность за переход на сторону противника в условиях вооруженного конфликта, военных действий или иных действий с применением вооружения и военной техники, участие в которых принимает Российская Федерация.

Таким образом, мы восстанавливаем новую форму ответственности за измену Родине, за переход на сторону врага.

Кроме того, с учетом того, что граждане РФ могут участвовать в военных действиях, которые препятствуют интересам РФ не только в форме измены Родине, но и в других формах, предлагается установить дополнительную ответственность к статье 208 «За участие гражданина РФ или лица без гражданства, которое постоянно проживает в РФ в вооруженном конфликте, военных действиях на территории иностранного государства в целях противоречащих интересам РФ.

Предлагается установить ответственность за осуществление конфиденциального сотрудничества со спецслужбами иностранных государств, за тайное установление и поддержание контакта со спецслужбами или их представителями в целях содействиях их деятельности, если эти действия направлены заведомо против деятельности РФ…

В статье 276 «Ответственность за шпионаж» существует две формы ответственности: за выдачу сведений, которые составляют государственную тайну или когда передаются иные сведения по заданию спецслужб. Предлагается дополнительно установить ответственность за собирание, похищение, хранение в целях передачи противнику сведений, которые могут быть использованы против ВС РФ или других войск, воинских формирований, совершенное в условиях вооруженного конфликта.

Предлагается установить ответственность за публичные призывы к осуществлению деятельности, которая направлена против безопасности государства или воспрепятствование органами власти своих полномочий по обеспечению безопасности РФ», – рассказал Валеев.

Кроме того предложены изменения в статью 284 «Осуществление деятельности иностранной международной неправительственной организацией, в отношении которой принято решение о признании ее нежелательной на территории РФ».

«Убрать пункт, что ответственность наступает только в тех случаях, когда это (граждане РФ отвечают за действия, которые попадают под признаки преступления, в том числе, в тех случаях, когда действия совершены за пределами страны) совершено на территории РФ», – объяснил депутат.

Также было предложено усилить уголовную ответственность за наёмничество и ужесточить санкции в этой статье.

В ходе обсуждения депутат от либеральных сил «Новые люди» Ксения Горячева попросила привести примеры разницы между выражением своего мнения относительно действий государства и действиями против безопасности России.

«В заключении правительства отмечается, что формулировки данной статьи не отвечают конституционным требования по ясности, по определенности и недвусмысленности. Видите ли вы необходимость внесения поправок к следующему чтению? Быть может, видите уже – какие именно?», – спросила Горячева.

«Если ваше мнение будет выражаться в виде публичных призывов к тому, чтобы не исполнять решения органов власти по обеспечению безопасности государства, то тогда в ваших действиях будут признаки преступления», – ответил Эрнест Валеев.

Кроме того, в пояснительной записке к документу говорится, что санкции предполагают до двадцати лет лишения свободы со штрафом до 500 тыс. рублей за наёмничество или измену Родине.

Проект закона приняли большинством голосов в первом чтении.

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