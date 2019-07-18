Госдума: Паспорта Донбассу – ответ на обман Зеленского

18.07.2019, Москва, Владимир Гладков

Указ президента России Владимира Путина об упрощенной выдаче паспортов переселенцам с подконтрольных Киеву территорий Донбасса – ответ на вступивший в силу на Украине дискриминационный по отношению к русским «мовный» закон и обман Владимира Зеленского, некогда обещавшего соблюдать права жителей Юго-Востока.

Об этом говорится в заявлении главы комитета Госдумы РФ по международным делам Леонида Слуцкого, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Подписание президентом России Владимиром Путиным Указа об упрощенном гражданстве РФ для жителей Донецкой и Луганской областей – абсолютно оправданная мера. Особенно – на фоне вступления в силу на Украине дискриминационного закона о языке.

Высказывания действующего украинского президента Зеленского о возможности проведения референдума по языковому вопросу остались на уровне предвыборной риторики, опасения со стороны ОБСЕ – просто опасения. Киеву лишь погрозили пальчиком, без каких-либо последствий.

В таких условиях русскоязычные жители этих областей должны знать, что у них есть защита, есть великое государство, где их примут и не будут подвергать гонениям лишь за то, что они думают и говорят по-русски», – отметил парламентарий.