Госдума продолжит упрощать получение гражданства РФ для всех славян

29.07.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Ковид ударил по демографии России, поэтому необходимо восполнять потери не только через увеличение рождаемости, но привлечением граждан из славянских стран, упростив им получение российского паспорта.

Об этом в эфире интернет-канала «Медиаклуб формат А3» заявил политолог Олег Матвейчев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас примерно двести тысяч человек в год получает гражданство РФ. Мы видели, что ковид нанёс существенные демографические потери России, очевидно, что нам нужно их восстанавливать не только за счёт рождаемости, хотя рождаемость будут стимулировать всеми возможными способами. Молодых людей будут привлекать из-за рубежа, и в ближайшие годы по триста или четыреста тысяч, а впоследствии, может, по полмиллиона человек в год будут получать гражданство РФ», – сказал он.

Также эксперт отметил, что следующий созыв Государственной думы будет решать проблему недостаточно льготного процесса выдачи паспортов РФ славянам.

«В основном сейчас гражданство России получают выходцы из Украины, а также стран Средней Азии, но хотелось бы нашим братьям обеспечить более льготный вход в российское гражданство. Потому что люди после иммиграции в Россию получают гражданство только через шесть лет, но кому-то везёт, и это занимает два года. Это очень плохо, и нужно решать эту проблему, чтобы получать гражданство гораздо быстрее. Я думаю, что в следующий созыв Государственной думы возьмётся за эту проблему и в следующем году в отношении славянского населения будут более мягкие процедуры», – добавил Матвейчев.

Кроме того, политолог подчеркнул, что в очереди на получение российского паспорта стоит несколько миллионов человек.

«Сейчас огромное количество заявок на получение российского гражданства, и людей не пугает, что им приходится получать виды на жительство по несколько лет. В очереди уже стоит несколько миллионов человек», – рассказал политический эксперт.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что разговоры о противодействии выдаче российских паспортов на Украине не имеют никакого смысла, потому что огромное число людей по всем украинским областям уже получили гражданство РФ.