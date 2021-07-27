27.07.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Разговоры о противодействии выдаче российских паспортов на Украине не имеют никакого смысла, потому что огромное число людей по всем областям Неньки уже получили гражданство РФ.

Об этом в эфире «4 канала» заявил бывший замминистра внутренних дел Украины, экс-губернатор Луганской и Закарпатской областей Геннадий Москаль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нужно было не спать, а думать. Я в 2014 году говорил и кричал про выдачу российских паспортов, я был услышан кем-то? Абсолютно нет, мне сказали: «Кто будет их брать?». Ну вот посмотрите, кто их будет брать, их берут. Сколько паспортов взяли на неподконтрольной территории Луганской и Донецкой областей, а сколько взяли на подконтрольной Украине территории?» – сказал он.

Москаль отметил, что и в самой Украине огромное количество людей получают российские паспорта, причём, во всех областях.

«Российские паспорта берут и во Львове, Харькове, Днепропетровске, и в любой области есть целая масса людей. Где наша Служба безопасности Украины, и миграционная служба? Зачем сегодня мы говорим про то, что не имеет уже никакой перспективы», – сокрушается генерал МВД.

Напомним, ранее в Москве заявили, что своими безответственными инициативами украинское правительство и политикум делают всё, чтобы отталкивать своих граждан в сторону России, которая, в свою очередь, должна воспользоваться моментом и максимально ускорить выдачу паспортов РФ соотечественникам на Украине.

Кроме того, на Олимпиаде в Токио бронзовую медаль России в синхронных прыжках в воду принёс ранее вынужденный бежать из Украины уроженец Луганска Александр Бондарь.