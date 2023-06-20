Госдума расследует преступления киевского режима

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Госдума инициировала проведение парламентского расследования преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима.

Депутаты проголосовали сегодня за соответствующее постановление, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почти ежедневно мы получаем сообщения о раненых или погибших от рук ВСУ детях. В ЛДНР фиксировались страшные факты преступления в отношении детей с 2014 года. Но международное сообщество молчит, преступники не наказаны, а Аллея ангелов Донбасса пополняется новыми именами», — сказала на пленарном заседании вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, назначенная председателем следственной комиссии.

По ее данным, только по официальным данным в результате вооруженного конфликта погибли более 5 тысяч гражданских лиц, в том числе свыше 130 детей. Ранение получили не менее 9 тысяч мирных жителей, из них более 400 — дети.

Кузнецова сообщила, что на территории ДНР и ЛНР работают специальные комиссии, которые фиксируют доказательства преступлений военно-политического руководства Украины против мирного населения.

За период с 2014 года по декабрь 2022 СК РФ возбуждено 2287 уголовных дел в отношении 655 лиц, в том числе, представителей военного и политического руководства Украины, членов радикальных националистических объединений, а также представителей украинских силовых структур.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что главная задача расследования — сформировать доказательную базу, чтобы передать ее справедливому суду. Он призвал предать все собранные материалы гласности, а также направить в национальные парламенты других стран.

«Жуткие страшные фотографии искалеченных детей, убитых сожженных. Киевский режим должен ответить за это. Нам важно провести это парламентское расследование, чтоб мир наконец открыл глаза на то, что происходит на Украине. Хватит голову в песок зарывать, как это делают многие политики западных стран. Они развязали там войну, которая может поглотить и их. Все больше и больше втягиваются в нее. Вашингтону надо наконец-то осознать и свою ответственность за происходящее, потому что это все не только с их согласия, но и при их финансировании. Киевский режим должен понести ответственность. У них руки по локоть в крови», – сказал Володин.