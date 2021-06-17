Госдума РФ приостановила блокаду Приднестровья – Запад готовит новые провокации

17.06.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Правительство Молдовы отложило реализацию второго этапа совместного молдавско-украинского контроля на КПП Кучурганы на границе Приднестровья и Украины до 31 декабря 2021 года.

Об этом сообщает молдавский сайт Cenzura, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ранее планировалось, что совместный контроль должен был быть введен с 1 июля. В министерстве финансов Молдовы заявили, что нынешнее временное правительство не имеет всех сил для осуществления совместного контроля. Ожидается, что новое молдавское правительство будет сформировано после внеочередных парламентских выборов, назначенных на 11 июля.

В МИД Приднестровья дали понять, что связывают отсрочку введения фактической блокады республики с жестким заявлением Госдумы РФ, принятым 15 июня.

«Поинтересуйтесь у молдавских коллег. Важно, что они ответят. У нас есть понимание технологии, которая была применена в части введения этой отсрочки. Я не буду комментировать, но иногда случайности неслучайны», – сказал министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев.

Заявление Госдумы приветствовал президент Приднестровья Вадим Красносельский.

«Считаю, что принятое заявление хорошо отражает «нерв» и остроту текущего момента, делая акцент на недопустимости любых санкций и блокад Приднестровья, активизации международных переговорных механизмов урегулирования взаимоотношений с Молдовой, сохранении миротворческой операции на Днестре, актуализации форм поддержки граждан России и российских соотечественников, проживающих в нашей республике. Думаю, всем понятно, что заявление несет в себе весьма конкретный официальный сигнал со стороны России как влиятельной мировой державы, ответственного гаранта и посредника в молдо-приднестровском урегулировании, адресованный всем вовлеченным в общерегиональные процессы участникам», – написал Красносельский с своем телеграм-канале.

Стало известно об отказе еще от одной дискриминационной меры в отношении приднестровцев со стороны властей Украины и Молдовы. Граждан ПМР начали пропускать через украинскую границу с сертификатами о вакцинации от ковида, выданными в ПМР. Правда еще не на всех КПП и не вакцинированных «Спутником V» (ее не признает Украина).

Ранее украинские пограничники, как полагают в Тирасполе, по сговору с Кишиневом не пропускали граждан со справками, выданными в Приднестровье, хотя на обоих берегах Днестра действует общая информационная электронная система, которая генерирует QR-код.

Молдавский политолог Сергей Чебан полагает, что к жесткой маркировке своих границ Молдову подталкивают «западные партнеры», несмотря на возможные негативные последствия в виде эскалации приднестровского конфликта и обострения отношений с Россией.

«Западные партнёры по развитию давно убеждают Кишинёв в том, что интегрированный контроль Молдовы и Украины над общей границей является не только ключом к торгово-экономической стабилизации в регионе, но и в определённом смысле катализатором приднестровского урегулирования. Поэтому усилия, прежде всего Европейского Союза, в направлении менеджмента границы будут только наращиваться, особенно в случае убедительной победы прозападных сил 11 июля. Киев, надо сказать, в принципе давно готов приступить к более решительным мерам. Он продемонстрировал достаточную степень солидарности с Кишинёвом в период активной фазы пандемии, приостановив функционирование всех пунктов пропуска на приднестровском участке границы за исключением кучурганского, где реализуется механизм совместного контроля», – пишет Чебан на сайте Regional Trends Analitics.

Он напоминает, что в начале мая в Кишиневе побывала заместитель руководителя Директората Еврокомиссии по вопросам расширения и политики добрососедства Катарина Матернова. Она проинформировала президента Майю Санду о выделении Брюсселем 600 млн евро на обустройство границы.

Отдельно европейский чиновник посетила офис EUBAM в Одессе, где обсудила претворённые в жизнь совместно с таможенными и пограничными службами Молдовы и Украины инициативы в области приднестровского урегулирования.

«Видимо, посчитав решение конфликта путем переговоров в текущих условиях недостижимым, ЕС решил сменить парадигму, укрепив позиции одной из сторон и дав ей возможность диктовать свою волю другой. «Приграничная дубина», которой в результате обзавёлся Кишинёв, действительно кажется эффективным инструментом в разговоре с Тирасполем. Но едва ли Кремль будет спокойно смотреть на происходящие процессы, особенно в случае проигрыша своих союзников в Молдове на досрочных выборах. Западные партнеры продолжат побуждать молдавские власти к жесткой маркировке границ, чтобы окончательно замкнуть государственный периметр и тем самым создать условия для дальнейшего преобразования страны. При этом возможные негативные последствия, а именно эскалация приднестровского конфликта и обострение отношений Кишинёва с Москвой, видимо считаются вполне допустимыми, а может даже и желательными», – пишет Чебан.