Госдума упростила процедуру наказания за «Крым не наш»

22.09.2020, Москва, Владимир Гладков

Государственная Дума РФ приняла в первом чтении законопроект, призванный упростить процедуру привлечение к административной и уголовной ответственности за призывы к нарушению территориальной целостности РФ.

Как передаёт корреспондент «ПолитНавигатора», поправки к уголовному и уголовно-процессуальным кодексам представил депутат «Единой России» Павел Крашенинников.

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Он напомнил, что 4 июля вступили в силу поправки в Конституцию РФ, где предусматривается запрет на призывы и действия по отчуждению территорий Российской Федерации. После этого Госдумой был принят законопроект о приравнивании таких действий к экстремизму.

«Тот проект, который мы как раз представляем, как раз направлен на установление ответственности за нарушение этих самых конституционных норм и закона о противодействии экстремистской деятельности.

В частности, мы предлагаем в Кодексе об административных правонарушениях предусмотреть административную ответственность за призывы, которые осуществлены впервые. Если гражданин в течении года позволяет себе продолжать такими призывами заниматься, то наступает уже уголовная ответственность, и предусматривается ответственность в соответствии статье 280.1 Уголовного кодекса.

Соответственно обращаю внимание, что мы ввели так называемую преюдицию – в первый раз это административная, во второй раз это уголовная именно за призывы.

Что касается действий, направленных на нарушения территориальной целостности, то это уже другая норма, это уже тяжкий состав. Здесь предусматривается уголовная ответственность, отдельная статья. Здесь наказание тяжёлое, устанавливается лишение свободы на срок от шести до десяти лет», – сказал парламентарий.

В свою очередь, депутат от «КПРФ» Юрий Синельщиков объяснил, что документ направлен, в первую очередь, на упрощение процедуры привлечения к ответственности за соответствующие призывы, потому что предыдущие годы показывают, что старый закон фактически не работает.

«Статистика по этой статье может показаться вялой, потому что не так много лиц привлекаются к уголовной ответственности. В 2019 году было осуждено четыре человека, в предыдущие годы тоже примерно такое же количество.

Мы заранее знали, что будет такая статистика, но полагали, что эта статья будет иметь профилактическое значения, и я убеждён в этом. Но нынешний законопроект призван оживить правоприменительную практику, по-другому это воспринимать нельзя – то есть, привлекать граждан к административной ответственности в упрощённом порядке. Ну а ежели что, то может наступить и уголовная ответственность», – сказал он, добавив, что коммунисты против либерализации столь тяжёлого преступления, которое должно наказываться уголовной ответственностью.

После чего в ходе голосования законопроект поддержали 329 парламентариев из 341 голосовавших, документ был принят в первом чтении.

Комментируя данное решение, депутат Госдумы Андрей Козенко, представляющий Крым, пояснил, что законопроектом предлагается штрафовать всех любителей порассуждать, прежде всего, в интернете на тему «возвращения» того или иного субъекта РФ. Однако наказание для простых граждан и работников СМИ будет разным.

«В тюрьму таких диванных мыслителей, продолжающих, например, сомневаться в российской принадлежности Крыма, сразу не посадят. Но штраф заплатить придется. Его размер в первый раз составит от 30 до 60 тысяч рублей для граждан и до 300 тысяч рублей для юрлиц.

Если речь идет о СМИ, в том числе электронных, штрафные санкции окажутся значительно выше. Законопроект, с одной стороны, обеспечивает реализацию одной из поправок в Конституцию РФ, принятых россиянами в июле. А, с другой стороны, позволит разделить экстремистов, которые только подстрекают, и тех, кто совершил те или иные действия, направленные на нарушение территориальной целостности России. С первыми будут разговаривать и штрафовать, вторых будут отправлять в тюрьму», – объяснил парламентарий.